Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans: "Wir glauben an den Aufschwung"

Tobias Hans (CDU) erklärt, warum er in einer möglichen vierten Corona-Welle die Schulen offen halten will und wie die Union ihre Wahlversprechen finanzieren könnte.

Herr Hans, die Urlaubszeit hat begonnen, die Leute reisen wieder, die Saarländer etwa gern in die französische Nachbarschaft. Fürchten Sie, dass das zu einer vierten Corona-Welle führt?

Tobias Hans: Es wäre naiv zu glauben, dass eine vierte Welle nun nicht mehr kommt. Selbst Länder wie Großbritannien oder Israel, die einen sehr hohen Impffortschritt haben, sind noch mal in vierte Wellen hineingekommen. Wir müssen uns deshalb darauf vorbereiten, nach den Sommerferien wieder stärkere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, falls es tatsächlich wieder zum Anstieg der Infektionen kommt.

Welche könnten das sein? Wie kann gerade der Schulbetrieb sicher werden?

Hans: Unsere Kinder haben lange genug unter den Corona–Einschränkungen gelitten. Deshalb werden wir alles tun, um wieder zu einem regulären Schulunterricht zurückzukehren – ohne zu große Risiken einzugehen. Wenn es steigende Zahlen gibt, insbesondere bei der Delta-Variante, könnte es aber sein, dass wir etwa von allen Schülerinnen und Schülern vor Eintritt in die Schule einen negativen Test verlangen. Da müssten wir dann auch für die erforderlichen Testkapazitäten sorgen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir komplett mit Maske in das Schuljahr starten. Das wäre dann alles zu überlegen, abhängig vom tatsächlichen Infektionsgeschehen. Wir müssen vorsichtig sein. Es gibt Förderprogramme zur besseren Ausstattung von Schulen z.B. mit Lüftungsgeräten, davon sollten alle regen Gebrauch machen.

Schließen Sie aus, dass es erneut zu Wechselunterricht und Homeschooling kommt?

Hans: Wir werden alles daran setzen, dass es Unterricht in Vollpräsenz geben wird. Das sind wir Eltern und Kindern schuldig. Ich glaube fest, dass es möglich ist, mit anderen Methoden als Lockdown die Pandemie zu bekämpfen. Wir können aber nicht kategorisch ausschließen, dass es noch Corona-Varianten geben kann, die Kinder richtig krank machen. Dann müssten wir alles noch mal überdenken. Allein durch die Reisebewegungen müssen wir damit rechnen, dass eine vierte Welle kommt.

Reichen denn die Vorsichtsmaßnahmen, die für Urlaubsreisen gelten?

Hans: Ohne Zweifel hat das alles seine Grenzen. Für die Rückkehr aus bestimmten Ländern oder Flugreisende gelten ja Testpflichten. Aber klar ist auch, dass wir von Urlaubern, die aus Spanien oder Frankreich mit dem Auto oder der Bahn über die offene Grenze zurückkehren, keine Tests bekommen. Wir müssen also in allen anderen Bereichen an den regelmäßigen Tests festhalten, etwa in Schulen, Restaurants, Fitnessstudios und Betrieben. Das ist der beste Schutz, den wir haben.

Ist das nicht das Impfen?

Hans: Selbstverständlich ist das Impfen der beste Schutz, aber leider aktuell noch nicht für unsere Kinder. Mit Blick auf die Varianten ist es ganz wichtig, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen auch die zweite Impfung erhalten. Wir haben ja anfangs viel Wert darauf gelegt, dass eine große Zahl von Menschen zumindest eine erste Impfung bekommt. Mittlerweile zeigt sich, dass gegen die Delta-Variante nur ein voller Impfschutz hilft. Wir müssen die Impfkampagne dahingehend überprüfen, dass die Zweitimpfungen gestärkt werden.

Wird Corona auch das bestimmende Thema im Bundestagswahlkampf sein?

Hans: Ich glaube schon, dass sich die Menschen überlegen werden, wer sie gut durch die Pandemie geführt hat. Und bei allen Schwierigkeiten, die wir gehabt haben, hat die Bundesregierung ein Corona-Management an den Tag gelegt, das dazu geführt hat, dass wir im europa- und weltweiten Vergleich ordentlich dastehen. Wir haben auch viel gelernt und werden daraus unsere Schlüsse ziehen. Etwa in der Digitalisierung, der Bildung, beim wirtschaftlichen Neustart.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (links) bei einem Besuch bei der Virologie der Universitätsklinik des Saarlandes mit Tobias Hans. Foto: Oliver Dietze, dpa

Davon ist im Wahlprogramm der Union ja viel die Rede. Doch Ökonomen kritisieren, dass die Finanzierung nicht stimmt. Da ist die schnelle Rückkehr der Schuldenbremse vorgesehen, da soll der Soli auch für Gutverdiener abgeschafft und die Wirtschaft entlastet werden, das alles ohne Steuererhöhungen. Wie soll das funktionieren?

Hans: Das ist doch eine Haltungsfrage, wie man zu unserer Wirtschaft steht. Wir haben Vertrauen in unsere Industrie und unseren Mittelstand. Wir von CDU und CSU glauben, dass ein Wirtschaftsaufschwung stattfindet. Durch Bürokratieabbau und die Unterstützung von Innovationen wollen wir die Unternehmen in die Lage versetzen zu wachsen. Wir glauben an den Aufschwung, das ist der große Unterschied zu den Parteien aus dem linken Spektrum, die voll auf Steuererhöhungen bauen.

Jüngst forderte eine Gruppe reicher Menschen eine Vermögensteuer, warum lehnt die Union sie ab?

Hans: Die Vermögensteuer trifft eben nicht die Superreichen, sondern auch Inhaberfamilien mittelständiger Unternehmen. Da sollen Unternehmenswerte in die Berechnung mit einfließen, die gar nicht zur Verfügung stehen. Denn gute Unternehmerinnen und Unternehmer nehmen eben nicht das ganze Geld aus der Firma. Das trifft auch Menschen, die Immobilien haben, die ja im Wert gestiegen sind, wovon die Besitzer nichts haben, sofern sie nicht verkaufen. Die Vermögenssteuer würde diejenigen betreffen, die dafür sorgen, dass es unserem Land gut geht. Im Übrigen ist der Vollzugsaufwand viel zu hoch im Verhältnis zum Ertrag, deshalb ist die Vermögenssteuer mit uns nicht zu machen.

Die SPD wirft der Union vor, ihr Programm richte sich vor allem an die reichsten Mitglieder der Gesellschaft. Was bieten Sie weniger Wohlhabenden?

Hans: Unser Wahlprogramm setzt vor allem darauf, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Für uns ist sozial, was Arbeit schafft. Wenn die SPD uns vorwirft, unser Programm sei ein Programm der sozialen Kälte, weise ich das energisch zurück. Das Gegenteil ist der Fall. Wir zeigen doch den Weg auf, wie Deutschland Industrienation bleiben und klimaneutral werden kann. Dabei setzen wir aber nicht auf Verbote. Die SPD findet ja, dass sogenannte Billigflüge verboten werden sollten. Das sind aber auch die Flüge, die hart arbeitenden Menschen ermöglichen, ihren Urlaub mal auf einer schönen Baleareninsel zu verbringen. Und das wollen wir nicht verbieten, das soll weiter möglich sein. In unserem Wahlprogramm steckt ganz viel für ganz normale Menschen drin.

Zum Beispiel?

Hans: Etwa höhere Kinderfreibeträge oder ein Grunderwerbssteuer-Freibetrag. Wer heute normal verdient und ein Eigenheim kaufen will, kommt ganz schnell finanziell an seine Grenzen. Wir wollen fördern, dass Menschen Wohneigentum erwerben können.

Grüne, SPD und Linkspartei wollen lieber den Mindestlohn erhöhen…

Hans: Auch wir wollen gute Löhne, aber es ist in Deutschland guter Brauch, dass sich darauf die Tarifpartner einigen. Ein Mindestlohn ist richtig, aber die Politik sollte sich da nicht einmischen.

Haben die Grünen einen Punkt, wenn sie kritisieren, die Union setze zu wenig auf Klimaschutz?

Hans: Überhaupt nicht, wir haben im Wahlprogramm einen klimapolitischen Kern und setzen in allen Bereichen darauf, unser Land klimaneutral zu machen. Wir müssen etwa unseren gesamten Gebäudebestand umrüsten. Aber dabei setzen wir nicht wie Grüne und SPD auf Bevormundung, sondern auf Förderung, die es den Menschen etwa ermöglicht, neue Heizungen einzubauen. Wir müssen außerdem runter von den höchsten Strompreisen in Europa. Dazu wollen wir die Erneuerbare-Energien-Umlage abschaffen und die Stromsteuer reduzieren. Wir wollen auch nicht den Verbrenner verbieten, wollen aber die Industrie beim Umstieg auf saubere Technik unterstützen. Wir setzen auf marktwirtschaftliche Instrumente, nicht auf Gängelung und Bevormundung.

Ist angesichts all dieser Meinungsverschiedenheiten eine Koalition der Union mit den Grünen überhaupt machbar? Oder träumen sie davon, dass es für ein Bündnis mit der FDP reicht?

Hans: Wir wollen stärkste Kraft werden, und zwar mit Abstand. Idealerweise sind wir dann in der Lage, mit mehreren möglichen Partnern zu verhandeln. Dafür setzen wir in unserem Programm auf Union pur und nicht auf ungedeckte Schecks, wie es bei Themenparteien der Fall ist, zu denen die Grünen nach wie vor gehören. Unser Programm ist so auch umsetzbar, das wird viele Menschen überzeugen. Nach der Wahl werden wir dann entscheiden. Es gibt Schnittmengen zur FDP, zu den Grünen und nach wie vor auch zur SPD. Demokratische Parteien müssen grundsätzlich miteinander regieren können.

Wie groß ist Ihre Befürchtung, dass CSU-Chef Markus Söder im Wahlkampf noch einmal mit Alleingängen für Unruhe sorgt?

Hans: Wenn wir die Wahl gewinnen wollen, brauchen wir einen starken Einsatz von Markus Söder. Und zwar nicht weichgespült, sondern so wie Söder ist. Und Markus Söder kommt mit Armin Laschet gut klar. Wir sind zwar unterschiedliche Parteien, aber wir wissen, dass wir zusammenhalten müssen.

