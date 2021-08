Walter Riester: "Eine Teilzeitstelle bringt nur eine Teilzeitrente"

Plus Sparen wir zu wenig? Der frühere Sozialminister Walter Riester (SPD) über die unterschätzten Probleme der Altersvorsorge, die anhaltende Kritik an der Riester-Rente und die aktuellen Reformversprechen der Parteien.

Herr Riester, im Wahlkampf redet kaum jemand über die Rente. Ist sie so sicher, wie Ihr Vorgänger Norbert Blüm einst behauptete?