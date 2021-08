Investitionspaket

19:02 Uhr

US-Präsident Joe Biden macht eine Billion Dollar für US-Infrastruktur locker

Plus Mit einem gewaltigen Investitionspaket will der US-Präsident die marode Infrastruktur des Landes erneuern. Doch im Repräsentantenhaus stehen den Demokraten harte Kämpfe bevor.

Von Karl Doemens

Im Moment seines bislang größten politischen Erfolges erlaubte sich Joe Biden einen ironischen Seitenhieb. „Nach vielen Jahren der ‘Infrastruktur-Wochen’ stehen wir an der Schwelle zu einer Infrastruktur-Dekade“, sagte der US-Präsident mit einem verschmitzten Lächeln. Es war ein vergifteter Gruß an seinen Vorgänger Donald Trump, der lautstark Mega-Investitionen in die maroden Straßen, Brücken und Stromnetze angekündigt hatte, aber nicht ein einziges Gesetz dazu auf den Weg brachte.

