Iran will mehr Uran anreichern: Was Teherans Vorstoß bedeutet

Nach dem Ausstieg der USA, will nun auch Teheran das Atomabkommen Schritt für Schritt aufkündigen. Daher beginnt Iran jetzt mehr Uran anzureichern als erlaubt.

Von Martin Gehlen

Es ist eine Strategie der kalkulierten Eskalation. Nach dem Ausstieg Washingtons vor einem Jahr will jetzt auch Teheran das Atomabkommen von 2015 Schritt für Schritt aufkündigen. Vor einer Woche überschritt die islamische Republik bei den Uranvorräten die maximal vereinbarten 300 Kilogramm.

Am Sonntag setzte das Land nun auch die Schwelle von 3,67 Prozent bei der radioaktiven Anreicherung außer Kraft. Man wolle die Atomvereinbarung nach wie vor retten, versicherte der stellvertretende Außenminister Abbas Araqchi in Teheran. Gleichzeitig jedoch kündigte er an, der Iran werde künftig alle 60 Tage weitere Teile des Vertrags annullieren, falls die Sanktionen nicht gelockert würden.

Die beiden ersten Vertragsverletzungen durch Iran sind eher moderat, um die Tür für eine diplomatische Lösung der Krise nicht zuzuschlagen. Nach Aussagen von Präsident Hassan Ruhani könnten alle Verstöße binnen Stunden rückgängig gemacht werden, wenn im Gegenzug das Wirtschaftsembargo beendet werde.

Iran will die Urananreicherung auf fünf Prozent steigern

Nach Angaben der iranischen Atombehörde soll die Anreicherung von Uran zunächst von 3,67 auf etwa fünf Prozent gesteigert werden, wie für die Brennstäbe des Reaktors in Bushehr erforderlich. Für den Forschungsreaktor in Teheran wäre ein Niveau von 20 Prozent notwendig, für den Bau einer Atombombe 90 Prozent.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien äußerten sich über die Entwicklung "äußerst besorgt". Ein Sprecher in Berlin appellierte an den Iran, "keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen, die die Nuklearvereinbarung weiter aushöhlen". Präsident Emmanuel Macron verabredete in einem Telefonat mit Ruhani, bis zum 15. Juli neue Möglichkeiten "für die Aufnahme des Dialogs zwischen beiden Seiten auszuloten".

Teherans Führung jedoch kritisiert die Haltung der Europäer in dem Konflikt mit den USA als unzureichend und undurchsichtig. Die Wirkung der US-Sanktionen ist auch deshalb so verheerend für die persische Volkswirtschaft, weil Washington sämtliche Firmen und Banken in Drittstaaten mit Strafen bedroht, die mit dem Iran Geschäfte machen.

