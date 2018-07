Israel fliegt nach Schüssen auf Soldaten massive Luftangriffe in Gaza

Israel und die Hamas stehen an der Schwelle eines neuen Kriegs: Nach Schüssen auf israelische Soldaten an der Gaza-Grenze bombardiert Israel den Gazastreifen.

Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas ist gefährlich eskaliert. Nach Schüssen militanter Palästinenser an der Grenze bombardierte Israels Armee am Freitag mit Kampfjets und Panzern zahlreiche Ziele im Gazastreifen. Mindestens vier Palästinenser wurden dabei im südlichen Teil des Küstenstreifens getötet, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte.

Nach Angaben des militärischen Arms der Hamas waren drei der Getöteten Mitglieder der Organisation. Einwohner berichteten von mehreren schweren Explosionen in der Stadt Gaza. Israels Luftwaffe habe dort Hamas-Militärposten angegriffen.

Die israelische Armee bestätigte einen "großflächigen Angriff israelischer Kampfjets gegen Hamas-Militärziele im gesamten Gazastreifen". Die Schüsse an der Grenze sowie die "von Hamas gelenkten feindseligen Aktivitäten der vergangenen Monate" bewiesen, dass die radikalislamische Organisation eine Eskalation der Gewalt herbeiführen wolle, hieß es in einer Mitteilung. Sie werde "dafür die Konsequenzen tragen". Israels Militär sei in erhöhter Alarmbereitschaft.

Der UN-Nahostgesandte Nickolaj Mladenow, der sich zuletzt gemeinsam mit Ägypten intensiv um eine Beruhigung der Lage bemüht hatte, schrieb in einem dramatischen Appell bei Twitter: "Alle in Gaza müssen einen Schritt zurück vom Abgrund gehen. Nicht nächste Woche. Nicht morgen. Jetzt sofort!" Jene, die "Palästinenser und Israelis dazu provozieren wollen, einen weiteren Krieg zu führen, dürfen keinen Erfolg haben", schrieb Mladenow.

Everyone in #Gaza needs to step back from the brink. Not next week. Not tomorrow. Right NOW! Those who want to provoke #Palestinians and #Israelis into another war must not succeed.