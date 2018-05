Israel greift Ziele im Gazastreifen an

vor 34 Min.

Israel hat drei militärische Stützpunkte im Gazastreifen angegriffen. Zuvor hatten militante Palästinenser im Gazastreifen Mörsergranaten auf Israel abgefeuert.

Nach Granatenbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Luftwaffe Ziele in dem Palästinensergebiet angegriffen. Drei militärische Stützpunkte der Organisationen Islamischer Dschihad und Hamas seien getroffen worden, teilten die militanten Palästinenser selbst am Dienstag mit. Es gebe keine Berichte von Verletzten. Die israelische Armee bestätigte, sie operiere aktuell im Gazastreifen. Die zu hörenden Explosionen hingen damit zusammen. Bereits früher am Morgen hatte es Berichte von israelischen Angriffen in dem Küstengebiet gegeben.

Militante Palästinenser im Gazastreifen hatten am Dienstagmorgen mindestens 28 Mörsergranaten auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee teilte mit, die meisten der Geschosse seien von dem Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen worden. Zunächst war von Beschuss mit Raketen die Rede gewesen.

Das Abwehrsystem Iron Dome (Eisenkuppel) fängt ein Geschoss über israelischen Territorium ab. Bild: Jim Hollander/Epa, dpa

Bei Massenprotesten wurden seit Ende März mehr als 120 Palästinenser getötet

Israelische Medien berichteten, man gehe davon aus, dass die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad für die Mörsergranatenangriffe auf Israel verantwortlich sei. Am Sonntag waren bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen drei Mitglieder des bewaffneten Flügels der Organisation getötet worden.

Es war das erste Mal seit Beginn der Proteste entlang der Gaza-Grenze am 30. März, dass Geschosse auf Israel abgefeuert wurden. Seit Ende März sind mehr als 120 Palästinenser bei Massenprotesten und Konfrontationen mit israelischen Soldaten am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen getötet worden. Tausende wurden verletzt. (dpa)

