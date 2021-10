Türkei

vor 2 Min.

Wie krank ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan?

Er will mit allen Mitteln beweisen, dass er fit ist: Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Plus Die Berater von Präsident Recep Tayyip Erdogan wollen die Gerüchte über dessen angeschlagene Gesundheit widerlegen und fachen damit eher weitere Spekulationen an.

Von Susanne Güsten

Recep Tayyip Erdogan macht einen kleinen Hopser und wirft den Basketball in den Korb. Seine Berater klatschen. Erdogan wirft noch einmal – wieder ein Treffer. Mit einem knapp dreieinhalbminütigen Video auf Twitter trat der türkische Präsident jetzt wachsenden Spekulationen über seinen Gesundheitszustand entgegen. Die Aufnahmen, unterlegt mit peppiger Musik, zeigen den 67-Jährigen beim Basketball mit seinem Beraterstab. Er treibe dreimal die Woche Sport, schrieb der Staatschef dazu. Alles ist in Ordnung, wollte er damit sagen. Doch das sorgfältig bearbeitete Video facht die Diskussion über Erdogans Zustand eher noch weiter an, statt sie zu beenden.

