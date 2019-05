Ist ein Medikament schuld am Leiden von Andre Sommer?

Plus Andre Sommer aus Pfronten kam mit schweren Missbildungen zur Welt. Seit Jahren kämpft er um Entschädigung und Aufklärung. Nun kommt die Kanzlerin ins Spiel.

Andre Sommer wurde vor 43 Jahren mit schweren Missbildungen geboren. So befand sich seine Blase außerhalb des Körpers, seine Genitalien waren deformiert. 15 schwere Operationen musste der Grundschullehrer aus Pfronten im Allgäu über sich ergehen lassen. Bis heute lebt er mit einem künstlichen Blasenausgang.

Der Beutel, der seinen Urin auffängt, stört ihn nicht mehr ganz so sehr wie als Kind. „Beim Fußballspielen war das natürlich schlimm“, sagt Andre Sommer. Für sein Schicksal macht er ein Medikament verantwortlich, das seine Mutter in der Schwangerschaft genommen hatte. Und zwar nicht etwa das berüchtigte Contergan, sondern das weit weniger bekannte Hormonpräparat Duogynon.

30 Abgeordnete schreiben einen Brandbrief an Angela Merkel

Eine Gruppe von rund 30 Abgeordneten des Bundestags aus Union, SPD, Grünen, FDP und Linksfraktion fordert nun von der Bundesregierung, den mutmaßlichen Arzneimittelskandal aufzuarbeiten. „Viele Frauen, die Duogynon eingenommen haben, brachten Kinder mit schweren Missbildungen zur Welt“, schreiben die Gesundheitspolitiker an Bundeskanzlerin Angela Merkel.

In dem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, werden Studien, etwa aus Großbritannien, als Indizien für einen statistischen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Duogynon und embryonalen Missbildungen angeführt. Das damalige Bundesgesundheitsamt (BGA) habe auf frühzeitig vorliegende Hinweise nicht angemessen reagiert. In dem Schreiben ist sogar die Rede von „deutlichen Hinweisen“ auf eine „verdeckte Kooperation des Herstellers und des BGA mit dem erklärten Ziel, eine Marktrücknahme von Duogynon zu verhindern oder zu verschleppen“.

Zu den Unterzeichnern des Brandbriefs an die Kanzlerin gehört der Arzt und CSU-Abgeordnete Stephan Pilsinger aus München. „Ich sehe starke Parallelen zum Contergan-Skandal. Es bedarf nun auch einer schonungslosen Untersuchung zu möglichen Schädigungen im Zusammenhang mit der Einnahme von Duogynon“, sagte er unserer Redaktion. Auch aufgrund der Hinweise, „dass es ein Aufsichtsversagen durch das damalige Bundesgesundheitsamt gab, sei „die Bundesregierung in der Pflicht zu handeln“.

Zwischen 1950 und 1981 stellte die damalige Pharmafirma Schering, heute Teil des Bayer-Konzerns, das Hormonpräparat her, das als Schwangerschaftstest und Medikament gegen Regelblutungsstörungen vermarktet wurde. „Meine Mama hat 1975 Duogynon benutzt, um herauszufinden, ob sie schwanger ist“, erzählt Andre Sommer. Der Test ergab: Die Mutter war schwanger, mit ihm. Und er ist überzeugt, dass Duogynon ihm als ungeborenem Kind schweren Schaden zugefügt hat, ebenso wie vielen anderen Menschen. In Deutschland sollen es rund 1000 Betroffene sein. Auch im Ausland wurde Duogynon vertrieben, doch nach Hinweisen auf einen Zusammenhang mit Missbildungen von Kindern teils deutlich früher vom Markt genommen.

Offiziell anerkannt ist ein Zusammenhang zwischen der Schädigung von Embryonen und Duogynon nicht. Andre Sommer hat zwei Prozesse gegen den Bayer-Konzern geführt, verlor beide Male, wegen Verjährung. Über die Schuldfrage wurde gar nicht erst entschieden. Bayer bestreitet, dass es durch Duogynon zu Missbildungen kam.

Welche Rolle spielte der Staat in diesem Skandal?

Unter dem Namen „Primodos“ wurde das Medikament in Großbritannien verkauft, wo aktuell eine umfassende Aufarbeitung des mutmaßlichen Arzneimittelskandals läuft. In einem Fachgespräch im Bundestag wurden im März auch britische Betroffene und Experten gehört. Danach, so die Unterzeichner des Briefes an die Kanzlerin, seien sich die Beteiligten einig gewesen, dass Deutschland selbst umfassende Aufklärungsbemühungen starten müsse.

„Wenn sich die Vorwürfe erhärten, müssen die Betroffenen eine soziale Entschädigung ähnlich wie die Contergan-Opfer erhalten“, fordert Stephan Pilsinger. Auch der Pharma-Konzern Bayer sei in der Pflicht „vollumfänglich zur Aufklärung beizutragen“.

Andre Sommer aus dem Allgäu hat sich gerade erst mit rund 40 anderen mutmaßlichen Duogynon-Opfern getroffen. „Viele konnten niemals arbeiten, leben von Hartz-IV, kommen jetzt ins Alter, ihre Beschwerden werden schlimmer. Wenn die Eltern sterben, sind sie allein“, sagt Sommer. Und fügt an: „Die Initiative der Abgeordneten gibt uns etwas Hoffnung, dass die Politik unsere Anliegen nach so vielen Jahren endlich ernst nimmt.“