Italienisches Schiff bringt Flüchtlinge nach Libyen - Kritik von NGOs Politik

Ein italienisches Schiff hatte am Montagabend 108 Flüchtlinge von einem Boot gerettet und in den Hafen von Tripolis in Libyen gebracht. NGOs kritisieren das.

Hilfsorganisationen und das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR haben einen Vorfall scharf kritisiert, bei dem ein italienisches Handelsschiff vor der libyschen Küste gerettete Flüchtlinge wieder nach Libyen zurückgebracht hat. Das italienische Versorgungsschiff "Asso Ventotto" hatte am späten Montagabend 108 Flüchtlinge in internationalen Gewässern von einem Boot gerettet. Anschließend wurden die Menschen in den Hafen von Tripolis gebracht.

Italienischen Medienberichten zufolge hatte die italienische Küstenwache das Schiff angewiesen, sich an die libyschen Behörden zu wenden.

Das UNHCR kritisierte am Dienstag, Libyen sei "kein sicherer Hafen". Der Vorfall könne einen Verstoß gegen internationales Recht darstellen. Das UNHCR sammle "alle notwendigen Informationen zu dem Fall". Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch erklärte auf Twitter, es handle sich um die erste derartige Aktion durch ein italienisches Schiff seit Jahren.

Die innenpolitische Sprecherin der Linke-Bundestagsfraktion, Ulla Jelpke, sprach von einem Bruch der Antifolterkonvention und einem "Verbrechen gegen Schutzsuchende". Die zurückgewiesenen Flüchtlinge würden damit in den libyschen Bürgerkrieg und die "schrecklichen Lager in Libyen" zurückgeschickt.

2012 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte geurteilt, dass Italien 2009 gegen die Menschenrechte verstoßen hatte, indem es auf dem Mittelmeer aufgegriffene Flüchtlinge nach Libyen zurückgeschickt hatte. Menschen dürften nicht in Länder zurückgeschickt werden, wo sie Opfer von Menschenrechtsvergehen zu werden drohten.

Italienische Regierung vertritt harte Haltung in der Flüchtlingspolitik

Bis vor wenigen Wochen hatte die italienische Küstenwache eine wichtige Rolle bei der Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer gespielt und internationale Rettungseinsätze koordiniert sowie die Geretteten nach Italien gebracht. Die seit Juni regierende neue populistische Regierung in Italien vertritt dagegen eine harte Haltung in der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik.

So untersagte Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega-Partei Flüchtlings-Hilfsschiffen das Einlaufen in italienische Häfen. Salvini will die Zahl der in Italien ankommenden Flüchtlinge auf Null senken. Italien war bislang Hauptankunftsland für Flüchtlinge, die von Afrika aus nach Europa kommen.

Die komplette Abschottung des Landes ist allerdings innerhalb der italienischen Regierungskoalition umstritten: Der linke Flügel der mitregierenden Fünf-Sterne-Partei (M5S) von Luigi Di Maio lehnt die Schließung der Häfen für Schiffe mit Flüchtlingen ab, vor allem, wenn sie unter italienischer Flagge fahren.

Parlamentspräsident Roberto Fico von der Fünf-Sterne-Partei erklärte am Montag, Libyen sei kein sicherer Ort: "Es ist klar, dass wir Migranten dort nicht zurücklassen können".

Das durch eine tagelange Odyssee über das Mittelmeer bekannt gewordene Flüchtlings-Rettungsschiff "Aquarius" soll unterdessen am Mittwoch wieder zu einem neuen Hilfseinsatz in Richtung libysche Küste aufbrechen. Malta und Italien hatten die von den Nichtregierungsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée betriebene "Aquarius" mit 630 Flüchtlingen an Bord Anfang Juni zurückgewiesen, erst nach einer Woche konnte das Schiff im spanischen Valencia anlegen. (afp)

Um die Situation der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer geht es auch in der 14. Folge unseres Podcasts. Darin kommt auch "Lifeline"-Kapitän Claus-Peter Reisch zu Wort.

