Italiens Innenminister will "Zählung" von Sinti und Roma

Horst Seehofer gewährt der Kanzlerin Aufschub. Was aber, wenn Angela Merkel diese Zeit nicht nutzen kann? Platzt dann die Koalition? Ein Kommentar.

Italien

Italienischer Innenminister will Sinti und Roma zählen lassen

Der italienische Innenminister Matteo Salvini will Sinti und Roma in Italien zählen lassen. Viele erinnert die Volkszählung einer Minderheit an NS-Verfolgungen.