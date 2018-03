Italiens Wahl war die letzte Warnung für Europas Politiker

In Italien hat jeder zweite Bürger für populistische, nationalistische Parteien gestimmt. Ist diese Botschaft in Brüssel, Berlin und Paris angekommen?

Nein, es ist noch nicht vorbei. Und womöglich hat die über Europa hereingebrochene populistische Welle ihre ganze Wucht noch gar nicht entfaltet. Wer geglaubt hatte, mit dem Sieg Macrons über Frankreichs Rechtsradikale sei der Vormarsch antieuropäischer, nationalistischer, fremdenfeindlicher Bewegungen gestoppt, ist purem Wunschdenken aufgesessen. In vielen Ländern Europas erstarken jene Kräfte, die Abschottung predigen, gegen das demokratische System und das „Establishment“ wettern und das Einigungswerk rückabwickeln wollen.

In ganz Europa erodiert das von Volksparteien getragene Parteiensystem; in Frankreich ist es schon kollabiert. Die auf Ausgleich, Augenmaß und Kompromissfähigkeit geeichte politische Mitte hat an Boden verloren, der Ruf der Demokratie weiter gelitten. Wenn es noch eines Beweises für die anhaltende Zugkraft populistischer Rezepte bedurft hätte, so hat ihn die Wahl in Italien erbracht.

Im drittgrößten EU-Land hat die Hälfte der Bürger für antieuropäische, mit der Parole „Italien zuerst“ operierende Parteien gestimmt. Natürlich hat das Ausmaß dieses Erdbebens mit den speziellen „italienischen Verhältnissen“ zu tun, dem Versagen der Eliten, der Reformunfähigkeit, der sozialen Not, dem bankrottreifen Staat. Ein gut situiertes Land wie Deutschland, wo die Politiker noch einigen Kredit genießen, ist ungleich besser gefeit vor radikalen Umbrüchen. Aber Italien lehrt, wie latenter Unmut über einen handlungsunfähigen Staat und eine abgehobene politische Klasse in eine Revolte gegen das „System“ als Ganzes umschlagen kann.

In Europa ist Gefahr im Verzug

Europas verantwortliche Politiker sollten diese Protestwahl als letzte Warnung dafür begreifen, dass tatsächlich Gefahr im Verzug ist für die liberale, weltoffene Demokratie und die Zukunft der EU. Die weit überwiegende Mehrheit der Europäer schätzt das Leben in einer freiheitlichen Gesellschaft und fühlt europäisch. Der Zuspruch zur EU bröckelt und das Vertrauen in die Demokratie sinkt, weil die europäische Politik keine schlüssigen Antworten findet auf die großen Herausforderungen der Zeit und die damit verbundene Verunsicherung der Menschen.

Die Banken- und Eurokrise sowie die Flüchtlingskrise haben das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der in Nord und Süd, Ost und West gespaltenen EU schwer erschüttert und – siehe die AfD – den populistischen Vereinfachern Auftrieb verschafft. Solange die Währung nicht gesichert, die Schuldenkrise nicht im Griff und die Massenzuwanderung nicht unter Kontrolle ist, finden die Populisten bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein Gehör. Die EU muss zeigen, dass sie Probleme lösen kann und eine vernünftige Arbeitsteilung mit dem unverwüstlichen Nationalstaat will. Nur so lässt sich der Nährboden von Anti-System-Parteien austrocknen.

Haben die Europäer in Brüssel, Paris und Berlin verstanden, was auf dem Spiel steht? Oder hängen sie unbeirrt dem schönen, nur leider mit den Realitäten kollidierenden Traum von einer „immer tieferen“ Union nach? Die überfällige Reformdebatte wird eine Antwort liefern. Ja, wir brauchen „mehr Europa“ – aber nicht in Form von noch mehr Umverteilung, noch mehr Schulden, noch mehr Zentralismus, noch mehr Macht für das bürgerferne Brüssel. „Mehr Europa“ wird gebraucht bei der langen Liste jener Aufgaben, die nur mit vereinten Kräften zu stemmen sind. Sie reicht von einer gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Asylpolitik über den Schutz der Außengrenzen bis hin zu gezielten Investitionen in Zukunftsbranchen und Wettbewerbsfähigkeit. Das ist es, was die EU im Kampf um ihr Überleben und zur Abwehr des Populismus schnell leisten kann.

Was Bayern mit Italien verbindet 1 / 3 Zurück Vorwärts Handel: Italien belegt unter den wichtigsten Ländern, die bayerische Produkte kaufen, Platz sechs (Rang eins: USA). 2016 gingen Waren im Wert von 11,8 Milliarden Euro dorthin – fast neun Prozent mehr als 2015. Das Plus von 962 Millionen Euro ist das größte Wachstum aller bayerischen Handelspartner. Umgekehrt werden auch italienische Produkte für Kunden im Freistaat immer interessanter. So wurden Waren im Wert von 11,1 Milliarden Euro nach Bayern eingeführt – 5,9 Prozent mehr als 2015. In dieser Statistik liegt Italien auf Platz fünf. Das meiste Geld geben bayerische Firmen für österreichische Produkte aus.

Milchwirtschaft: Italienische Verbraucher stehen ganz besonders auf Käse aus dem Freistaat. 31 Prozent der Waren, die 2016 von hier ins Ausland gingen, kauften Italiener. Platz zwei belegte mit weitem Abstand und einem Anteil von zehn Prozent Österreich.

Tourismus: Bayern ist laut ADAC das einzige deutsche Bundesland, für das Italien das liebste aller Reiseländer ist. Die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit. Unter den ausländischen Urlaubern im Freistaat stellten die Italiener 2016 die fünftwichtigste Nation. Zusammengerechnet übernachteten sie hierzulande 1,15 Millionen Mal. Vor zehn Jahren waren es noch 1,06 Millionen. Die größte Urlauber-Nation in Bayern stellen derzeit die USA. anf

