Je näher eine Wahl rückt, desto mehr wird gelockert

Gut beobachtet, aber nicht weniger furchtbar. Bei Inzidenzen von 100 (wir erinnern uns, die Zahlen hinken den Infektionen nach - das sollte nach einem Jahr nichts Neues mehr sein) sind wir auch mit Stopp kurze Zeit später bei unseren Zahlen vom Dezember. Nur leider nicht nur das, sondern auch den Toten vom Januar.



Warum? Weil wir unsere Füße nicht still halten können? Weil wir immer noch nicht verstanden haben, dass man mit einem Virus keinen Kompromiss verhandeln kann? Weil sowohl Politik als auch Medien auf das Narrativ "wir wollen öffnen" hereinfallen, obwohl die Zahlen klar besagen, die meisten wollen das gar nicht? Wir schicken Kinder in die Schule. Ja, die Zeit ist belastend für die Jungen. Aber sicher nicht allein durchs Zuhausesein, sondern viel (...) weil eben Pandemie ist. Aber auch das passt, wir schicken sie ohne zu fragen (als Kanonenfutter mitsamt Lehrkräften) in die Schule. Dass daher vielleicht Angst kommt wäre aber natürlich zu weit hergeholt.



Alles in allem schlägt das in eine Kerbe: Wir verlassen uns lieber auf Vermutungen oder Hoffnungen, anstatt Lehren aus der 1. und 2. Welle zu ziehen. Wir hören nicht auf leise Mehrheiten, die ohnehin mit freiwilliger Einschränkung schon dafür sorgen, dass manche ihren Egoismus ausleben können und die Zahlen dennoch nicht (noch mehr) durch die Decke gehen. Wir hören nicht auf die Wissenschaft, sondern ziehen uns zwei von X Expert:innen heraus, die ein ums andere Mal falsch lagen. Wir erkennen Fakten nicht an (Kinder als Treiber der Pandemie? Wie auch immer, dass Kinder sich anstecken ist aber leicht nachzuvollziehen. Und dass sie das Bindeglied zwischen Familien und damit Arbeitsplätzen sind, auch). Wir sind schlicht unwillig, kleine Privilegien aufzugeben oder kleine Beiträge zu leisten (Homeoffice: Potenzial bei weitem nicht ausgeschöpft).



Es ist nicht die Politik, die Zeitungen, die Medien, es sind wir Menschen, die scheinbar nicht so aufgeklärt sind wie wir es gerne hätten und erzählen.



Aber anstatt auf die Wissenschaft zu hören und einmal ein bisschen weniger im Luxus einer Zeit, die so viel hat, zu leben, nehmen wir tausende Tote in Kauf. Wenn das kein Irrweg ist! Vergessen wir auch nach Corona auf keinen Fall, welchen Weg wir eingeschlagen haben, wenn es nicht mehr so deutlich im Alltag sichtbar sein wird.

