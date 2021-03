vor 32 Min.

Jens Spahn drängt Bundesländer zu schnellerem Impftempo

„Es ist möglich, in einer Woche alles zu verimpfen, was man hat“, sagt Jens Spahn und fordert beim Impfen mehr Pragmatismus von den Bundesländern.

Von Christian Grimm

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Länder aufgerufen, beim Impfen gegen das Coronavirus mehr Geschwindigkeit aufzunehmen. „Es ist möglich, in einer Woche alles zu verimpfen, was man hat“, forderte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Spahn stört, dass in Deutschland Millionen Impfdosen in den Kühlschränken der Impfzentren lagern. Am Freitag waren es nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums 4,5 Millionen. Die Lagerhaltung „kann aus unserer Sicht noch weiter reduziert werden“, sagte Spahn. Der Minister zeigte sich verwundert darüber, wie bürokratisch vor Ort teilweise vorgegangen werde. „Es braucht Pragmatismus. Das gibt die Impfverordnung locker her“, mahnte er. Im April werden die Pharmahersteller ihm zufolge 15 Millionen Einheiten der Corona-Gegenmittel an Deutschland liefern, sodass das Impftempo deutlich gesteigert werden kann. Nach Ostern werden auch die Hausärzte beginnen, die schützenden Spritzen zu verabreichen.

Corona-Testpflicht für Urlauber gilt ab Dienstag

Spahn kündigte bei seinem Auftritt außerdem an, dass die Testpflicht für Urlauber, die mit dem Flugzeug aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren, später greift. Sie gilt nun ab Dienstag, den 30. März, um null Uhr. „Wer keinen negativen Test hat, wird nicht mitgenommen“, sagte der 40-Jährige. Die Fluggesellschaften sollen noch einen Tag länger Zeit bekommen, um die Testung ihrer Fluggäste vorzubereiten.

Der Chef des Robert-Koch-Instituts ( RKI), Lothar Wieler, unterstützt die Testpflicht, selbst wenn die dafür verwendeten Schnelltests eine höhere Fehlerquote aufweisen. „Der Schnelltest ist besser als gar kein Test“, meinte Wieler. Er hält es dennoch für leichtsinnig, in der sich auftürmenden dritten Welle zu verreisen. Die Bundesregierung prüft derzeit, ob sie Urlaub auf Mallorca doch noch verbieten kann. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) hatte Innen- und Justizministerium dafür noch einmal einen tiefen Prüfauftrag erteilt. Doch in den Häusern sind die Juristen davon überzeugen, ein solches Verbot nicht gerichtsfest begründen zu können.

Wieler fürchtet, dass sich bis zu 100.000 Menschen täglich mit dem Coronavirus infizieren

RKI-Chef Wieler verhehlte bei dem gemeinsamen Termin mit dem Gesundheitsminister nicht, dass er die Seuchenpolitik wegen der sich zuspitzenden Lage für zu lasch hält. „Wir hatten einen Lockdown, der diesen Namen verträgt, letztes Jahr im Frühjahr. Dieser Lockdown ist der effektivste“, erklärte Wieler. Er befürchtet, dass in den nächsten Wochen das Virus wild um sich greifen könnte und sich täglich bis zu 100.000 Menschen damit infizieren. Am Freitagmorgen meldete das RKI 21.573 neue Fälle und damit 4000 mehr als in der Woche zuvor. Zu den Corona-Toten kamen 183 hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte bundesweit auf den Wert von 119,1.

