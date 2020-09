vor 32 Min.

Jens Spahn informiert: Wie weit ist die Suche nach dem Corona-Impfstoff?

Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, wird am Dienstagmittag über den Stand in der Forschung nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus informieren.

Weltweit suchen Forscher nach Corona-Impfstoffen. Wie weit man in Deutschland ist, darüber informieren Gesundheitsminister Spahn und Forschungsministerin Karliczek.

Wann in Deutschland der erste Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen wird - darüber gehen die Schätzungen bislang noch weit auseinander. Zuletzt hatte es optimistische Stimmen gegeben, wonach ein Präparat des Unternehmens AstraZeneca aus britisch-schwedischer Forschung womöglich noch in diesem Jahr zulassungsfähig wird. In Russland war bereits im August der weltweit erste für eine breite Anwendung in der Bevölkerung zugelassen worden - trotz internationaler Bedenken.

Wie weit sind wir auf der Suche nach einem Corona-Impfstoff? Jens Spahn informiert in Pressekonferenz

Die Forschung nach einem Corona-Impfstoff läuft indes auch in Deutschland weiter. In einem bundesweiten Forschungsverbund arbeiten Experten aus München, Marburg und Hamburg zusammen. Die beiden kommerziellen deutschen Impfstoffprojekte der Biotech-Start-ups Curevac in Tübingen und Biontec in Mainz führen bereits seit Juni beziehungsweise April Probeimpfungen mit Menschen durch. Doch die Markteinführung steht weiter in den Sternen.

Wie es derzeit aus Sicht der Bundesregierung um einen Impfstoff bestellt ist, darüber informieren Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) an diesem Dienstagmttag ab 12.30 in Berlin. An der Pressekonferenz nimmt auch der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, teil. (AZ/dpa)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen