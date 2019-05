15:02 Uhr

Josef Ferdinand Kleindinst - ein Augsburger gestaltete die Republik mit

Vor 70 Jahren beschloss der Parlamentarische Rat das Grundgesetz. Zu den Architekten der neuen Republik gehörte auch der Augsburger Josef Ferdinand Kleindinst.

Von Rudi Wais

Ein knappes Jahr vor Kriegsbeginn, am 13. September 1938, nimmt Anastasia Kleindienst all ihren Mut zusammen: Es ist ein sonniger Tag in Traunstein, die örtliche Zeitung hat am Morgen noch ausführlich über die Rede des Führers auf dem Reichsparteitag und die entzündeten Lymphdrüsen von Hermann Göring berichtet, als die 81-Jährige das Rathaus der oberbayerischen Kleinstadt betritt, in der sie seit einigen Jahren lebt.

Wer der Vater ihres Sohnes Josef Ferdinand ist, ist bis dahin ein lange und gut gehütetes Geheimnis. Nun aber bricht Anastasia Kleindienst ihr Schweigen. Als Vater, gibt sie einem Beamten zu Protokoll, komme „einwandfrei allein“ der frühere Kurapotheker, Fabrikbesitzer und Magistratsrat Josef Mack aus Bad Reichenhall in Betracht – der Mann, für dessen Familie sie einst geputzt, gekocht und gebügelt hat und der es mit einer Latschenöl-Brennerei zu Wohlstand und einem gewissen Ansehen gebracht hat. Seine Vaterschaft hat der früh verstorbene Mack zwar nie anerkannt, aber er ist für die Erziehung und die Ausbildung des Buben aufgekommen. Nur so konnte der Sohn eines gefallenen Mädchens, wie ledige Mütter damals oft abschätzig genannt werden, studieren und einer der Architekten der neuen Bundesrepublik werden.

Experte für Verwaltungsfragen

Als am 1. September 1948 im Bonner Museum Koenig der Parlamentarische Rat zusammentritt, um dem Land mit dem Grundgesetz eine neue Verfassung zu geben, ist Josef Ferdinand Kleindinst aus Augsburg eines der 65 Mitglieder, entsandt vom Bayerischen Landtag. Wann genau und warum er als junger Mann das „e“ aus seinem Nachnamen getilgt hat, lässt sich heute zwar nicht mehr zweifelsfrei rekonstruieren – einen Namen als Experte für Verwaltungsfragen aber hat der promovierte Jurist sich schon in den zwanziger Jahren mit einschlägigen Veröffentlichungen gemacht.

Männer wie er werden gebraucht im Durcheinander der Nachkriegsjahre. Doch obwohl Kleindinst am Grundgesetz mitgeschrieben und acht Jahre als direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag gesessen hat, sind in seiner Heimatstadt bis heute keine Straße und kein Platz nach ihm benannt, selbst ältere CSU-Mitglieder wissen mit dem Namen ihres früheren Parteifreundes wenig anzufangen. Kleindienst mit „e“ in der zweiten Silbe: Das steht in Augsburg für streitbare Kirchenleute wie den Domvikar Paul Kleindienst im 16. Jahrhundert oder gleichnamige Unternehmer, die ihr Geld mit Wäschereimaschinen oder Aufzugstechnik verdienen. Josef Ferdinand Kleindinst dagegen teilt das Schicksal vieler Mitglieder des Parlamentarischen Rates. Neben grauen Eminenzen wie Konrad Adenauer, Erich Ollenhauer oder Theodor Heuss ist für sie in der öffentlichen Wahrnehmung kein Platz mehr. Schnell geraten die meisten von ihnen wieder in Vergessenheit.

Am 8. September 1962 erliegt Kleindinst, ledig und allein lebend, in seiner Wohnung in Stadtbergen bei Augsburg einem Krebsleiden. In seinem Nachlass im Augsburger Stadtarchiv wird als engste „Angehörige“ des 80-Jährigen ein Fräulein Maria Prechsl geführt, das ihm 24 Jahre den Haushalt macht und auch seine Briefe und Texte auf der Maschine tippt. Auch unsere Zeitung würdigt den Verstorbenen damals nur kurz als Politiker, der jeder Publicity abhold gewesen sei und selbst in den trockensten juristischen Diskussionen stets an die Sorgen und Wünsche des Mannes auf der Straße gedacht habe. Im Bundestag ist sein Fachgebiet das Beamtenrecht.

Kleindinst ist ein flammender Föderalist

Kleindinst ist in den Gründungsjahren der Republik keine natürliche Autorität wie Adenauer, kein wortgewaltiger Gelehrter wie der Sozialdemokrat Carlo Schmid und schon gar kein liberaler Heißsporn wie Thomas Dehler. Er ist einer von denen, ohne die nichts zustande kommt und nichts wirklich funktioniert – ein stiller Zuarbeiter, ein Praktiker aus der Kommunalpolitik und obendrein ein flammender Föderalist. Wer könne denn garantieren, empört er sich während der Beratungen des Rates, dass der Bund eine Befugnis, die er einmal bekommen habe, nicht ausdehne, „wie er will und wohin er will.“

Am 8. Mai 1949 beschließt der Parlamentarische Rat das Grundgesetz, am 23. Mai wird es offiziell verkündet und tritt in Kraft. Der Skeptiker Kleindinst allerdings hat wie fünf andere CSU-Mitglieder auch gegen den Entwurf des Rates gestimmt. Monatelang hat er um die Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern gerungen, von der Kulturförderung über das Bahnwesen bis zur Flurbereinigung. Der Kompromiss, auf den der Rat sich schließlich einigt, geht Kleindinst jedoch zu weit. Viel zu weit.

Braucht ein föderaler Staat überhaupt ein Bundeskriminalamt? Das ist nur eine der Fragen, die er sich stellt. Ihn treibt die Sorge um, dass die Länder irgendwann nur noch vollstrecken, was der Bund ihnen vorgibt – auch wenn das föderale Deutschland, das da gerade entsteht, ihn bald Lügen strafen wird. Heute finden viele Bundespolitiker, die Länder seien zu mächtig – in der Bildungspolitik, in Steuerfragen, bei der inneren Sicherheit. Trotz seiner teilweise rigiden Positionen aber ist der Mann aus Augsburg kein Außenseiter. Adenauer persönlich bittet Kleindinst, eine Geschichte des Parlamentarischen Rates zu schreiben. Nur gedruckt wird sein Manuskript nie, es schlummert im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart den Schlaf vieler Dokumente aus dieser Zeit.

Geboren im Oktober 1881 in Mering bei Augsburg, wo die Familie seiner Mutter lebt, wächst Josef Ferdinand Kleindinst zunächst bei einer Tante auf, ehe seine Mutter ihn zu sich nach München holt, wo sie gerade eine neue Stelle angenommen hat. Ihr Sohn macht in der Landeshauptstadt Abitur, studiert Jura und Geschichte, wird anschließend als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter im Statistischen Landesamt angestellt und promoviert 1911 in Würzburg mit einem Thema, wie es sperriger kaum sein könnte: „Urkundliche Grundlagen öffentlicher Rechtsverhältnisse und Rechte.“

Ein Exemplar der Dissertation liegt im Augsburger Stadtarchiv zwischen Stapeln von privaten Briefen, vergilbten Fotos, Drucksachen des Bundestages und dutzenden von Dankesschreiben für Vorträge, die er gehalten hat. Und mittendrin, wie verloren, eine Postkarte von Franz Josef Strauß und seiner Frau Marianne aus dem französischen Badeort Les Issambres: „Lieber Herr Dr. Kleindinst. Leider haben wir Sie lange nicht gesehen. Hoffen, dass es Ihnen gut geht. Wir grüßen Sie herzlich aus dem Urlaub.“

Jahre vorher hatte der frisch verlobte Strauß dem Abgeordnetenkollegen aus Augsburg schon einmal geschrieben: „Anstatt mir zu zürnen, dass ich die Einheitsfront der Junggesellen verlassen und damit gröblich gegen den Korpsgeist gesündigt habe, waren Sie so freundlich, mir einen reizenden Glückwunschbrief zu meiner Verlobung zu schicken.“ Und weiter: „Offenbar hat die auf eine bayerische Landestochter gefallene Wahl mir mildernde Umstände verschafft.“ Vertraut klingt das, freundschaftlich, nachgerade sentimental, mag der Ton häufig auch ein wenig gestelzt sein. Kleindinst ist ein Mann, der geachtet wird in Bonn. Man siezt sich – aber man schätzt sich.

Kleindinst wird in Augsburg Leiter des Statistischen Amtes

In seine alte Heimat kehrt er schon 1913 zurück, als er in Augsburg Leiter des Statistischen Amtes wird. Während des Ersten Weltkrieges kümmert Kleindinst sich vor allem um die städtische Fürsorge, die er „mustergültig aufbaute und leitete“, wie es in einem Vermerk in seiner Personalakte heißt. Er ist, wenn man so will, ein organisatorischer Alleskönner, der im Lauf der Jahre mal das Gesundheitsreferat leitet, mal das Finanzreferat und mal das Wohlfahrtsamt. Seinen persönlichen Interessen besonders nahe aber kommt dem kunstsinnigen Rechtsrat Kleindinst der Wechsel ins Referat für Kunst und Wissenschaften, in das er mehr oder weniger abgeschoben wird, weil er sich weigert, der NSDAP beizutreten.

Zwischen Konzertkarten und Theaterprogrammen liegt in seinem Nachlass auch der Durchschlag eines kurzen Briefes, den er im Kriegsjahr 1940 dem Komponisten Richard Strauß schickt: „Ihre Daphne“, schreibt ein ergriffener Kleindinst, „ist am Dienstag, 5. November, nach sorgfältiger Vorbereitung durch Operndirektor Engelkraut, bester Vergebung aller Rollen und mit der künstlerischen Überwachung des Intendanten Dr. Becker über die neue Bühne des Stadttheaters gegangen, hat die Besucher der Vorstellung tief ergriffen und einen selten starken, nachhaltigen Beifall ausgelöst.“ Kurz: „Wir bewundern aufs Neue den Meister und sein kostbares Werk.“

Als der Krieg zu Ende ist und Deutschland sich wieder zu sortieren beginnt, gerät allerdings auch Kleindinst in die Mühlen der Entnazifizierungsbürokratie. Obwohl er nie Mitglied der Partei geworden ist, stufen ihn die amerikanischen Militärbehörden als Mitläufer ein. Kleindinst verliert trotz seiner politischen Standhaftigkeit in den Nazi-Jahren seine Stelle bei der Stadt, wechselt zur Regierung von Schwaben – und wehrt sich. Am 17. Juli 1948 hat er es vom Augsburger Berufungsgericht dann schriftlich: „Der Betroffene ist überhaupt nicht belastet.“ Sechs Wochen später fährt er mit einer Freifahrtkarte der Reichsbahn zur ersten Sitzung des Parlamentarischen Rates nach Bonn und quartiert sich gemeinsam mit einem Kollegen für jeweils 5,50 Mark pro Nacht in der Königsstraße 58 bei einer Familie Schnabel ein, Frühstück inklusive.

Für die Familie seines Vaters bleibt Kleindinst über mehr als 100 Jahre ein Unbekannter

Der ledige Sohn einer Haushälterin aus Mering hat es weit gebracht. Wie viel er über seine Herkunft weiß: unklar. In den vierziger Jahren allerdings fährt der kränkelnde Kleindinst mehrfach zur Rekonvaleszenz nach Bad Reichenhall, der Heimat seines längst verstorbenen Vaters. Ist es auch ein Stück Spurensuche? Ein diffuses Gefühl, das ihn mit dieser Stadt verbindet? Für die Familie seines Vaters bleibt er über mehr als 100 Jahre ein Unbekannter. Die Unternehmerin Laura Ertl etwa, eine der letzten Nachfahrinnen des Kurapothekers Josef Mack, erfährt erst durch einen Anruf unserer Zeitung, dass ein Verwandter von ihr vor 70 Jahren das Grundgesetz mit entworfen hat. Überraschend und toll finde sie das, sagt sie. Ihr Sohn studiert gerade Jura – und hat jetzt einen ebenso tüchtigen wie vergessenen Juristen in seiner Ahnengalerie.

Ganz freiwillig gibt Josef Ferdinand Kleindinsts Mutter ihre Liaison mit ihrem ehemaligen Dienstherren Mack übrigens nicht preis. Der Augsburger Oberbürgermeister hat im Sommer 1938 offenbar Zweifel an der „Rassenreinheit“ seines Spitzenbeamten Kleindinst, von dem er bis dahin nur weiß, dass er eine katholische Mutter hat. Zur Vorlage bei der Kreisregierung, heißt es in einem Vermerk vom 22. Juli, benötige die Stadt dringend eine Bestätigung der arischen Abstammung von ihm. Zwei Monate später geht Anastasia Kleindienst in Traunstein aufs Amt.

