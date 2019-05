Jung gegen Alt: Übertreiben es die Jungen mit dem Klimaschutz?

Plus Jungwähler haben zu großen Teilen zum Erfolg der Grünen beigetragen, Union und SPD haben hingegen massiv verloren. Jonathan Mayer (23) und Rudi Wais (55) diskutieren.

Durch Deutschland verläuft eine neue Grenze. Nicht die zwischen Ost und West, auch nicht der Weißwurstäquator, der die Bayern von den Preußen trennt, sondern die Generationengrenze. Bei der Europawahl haben die Grünen vor allem bei Jung- und Erstwählern abgeräumt, während die Union nur noch in der Altersgruppe „60 und älter“ stärkste Kraft war. Haben die Alten das Thema Klimaschutz also verschlafen – oder übetrieben es die Jungen mit ihrem Aktionismus? Darüber diskutieren unser 23-jähriger Volontär Jonathan Mayer und unser Chef vom Dienst Rudi Wais, 55.

Rudi Wais: Herr Mayer, kennen Sie Dagi Bee?

Jonathan Mayer: Klar. Sie ist eine bekannte Youtuberin und erreicht mit Mode-Tipps ein Millionenpublikum.

Wais: Vor der Europawahl hat Dagi Bee mit einigen anderen Internet-Stars mehr oder weniger deutlich dazu aufgerufen, grün zu wählen. Ein paar Klicks weiter posiert sie mit ihrem neuen Wagen – einem PS-Protz aus der automobilen Oberklasse. Ist das die neue deutsche Doppelmoral? Für den Klimaschutz demonstrieren, aber selbst nichts dafür tun?

Mayer: Dieses Verhalten ist verwerflich, keine Frage. Derartige Doppelmoral findet man aber immer wieder in Deutschland. Ein Beispiel: Auf der einen Seite unterschreibt die Bundesregierung das Pariser Klimaabkommen, tut aber auf der anderen Seite wenig dafür, es einzuhalten. Youtuber wie Dagi Bee und Rezo bringen das Thema Umweltschutz in die Öffentlichkeit – und sprechen für tausende junge Menschen, die ähnlich denken.

23-Jähriger: "Der Ausstoß von Kohlendioxid sinkt, aber nicht schnell genug"

Wais: Mal abgesehen davon, dass der Ausstoß an Kohlendioxid in Deutschland kontinuierlich sinkt: Ich habe den Eindruck, dass viele Teilnehmer von Fridays für Future und viele Fans von Dagi Bee oder Rezo den Protest nur für eine Art Happening halten. Es ist irgendwie schick, dabei zu sein. Insgesamt schwindet unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ja die Bereitschaft, sich zu engagieren. Kirchen, Vereine, Gewerkschaften oder Parteien können ein Lied davon singen.

Mayer: Ja, der Ausstoß von Kohlendioxid sinkt, aber nicht schnell genug. Um wirklich etwas zu verändern, muss der Kohleausstieg deutlich früher kommen. Das fordern auch die Demonstranten von Fridays for Future, die sich eben nicht an einem einmaligen Happening beteiligen, sondern auch jetzt, wo der Hype weitgehend vorbei ist, jeden Freitag streiken. Das müssten sie im Übrigen nicht, wenn die Politik ihre Sorgen ernst nehmen würde.

Wais: Mir wird die ganze Debatte viel zu hysterisch geführt. Noch nie seit Beginn der Industrialisierung war die Luft in Deutschland sauberer als heute, wir sind für nicht einmal drei Prozent der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich, tun aber so, als könnten wir die Erde alleine retten, wenn wir nur eine CO2-Steuer einführen, Inlandsflüge verbieten und die Silvesterböller gleich mit. Im Moment scheitern wir doch an viel irdischeren Problemen: Wenn ich mit meiner Frau in Augsburg zum Einkaufen fahre, zahlen wir für Bus und Bahn hin und zurück zwölf Euro. Wenn wir das Auto nehmen, brauchen wir die halbe Zeit – und im Parkhaus im Einkaufszentrum kostet die Stunde 60 Cent. Warum soll ich da auf die Tram umsteigen?

55-Jähriger: "Global betrachtet sind wir nicht mehr als ein Staubkorn in der CO2-Wüste"

Mayer: Natürlich kann jeder Einzelne etwas beitragen: Urlaub zu Hause, mit dem Rad zur Arbeit oder beim Einkauf auf Plastikverpackungen achten. Die große Wende bringt das aber nicht. Die kann nur durch die richtigen Maßnahmen seitens der Politik erreicht werden – und zwar nicht durch eine CO2-Steuer, die der Verbraucher zahlen muss, sondern durch konsequente Klimapolitik, die sich auch mal gegen wirtschaftliche Interessen richtet. Ein paar Zahlen verdeutlichen die Situation: Laut einem Bericht der UN hat sich die Zahl der durch den Klimawandel ausgelösten Katastrophen in den vergangenen 20 Jahren im Vergleich zum selben Zeitraum davor auf 6580 verdoppelt – mit hunderttausenden Toten und Kosten von 2,2 Billionen US-Dollar.

Wais: Wenn große Klimasünder wie China außen vor bleiben, können wir uns in Deutschland noch so bemühen. Global betrachtet sind wir nicht mehr als ein Staubkorn in der CO2-Wüste. Im Übrigen kann ich den Klimaschutz auch ohne Ge- und Verbote voranbringen: Steuervorteile für die energetische Gebäudesanierung, ein besserer Nahverkehr, eine gezieltere Forschungsförderung. In Deutschland aber funktionieren die alten grünen Reflexe noch immer – was mir nicht passt, verbiete ich. Anton Hofreiter etwa hat sich schon dafür ausgesprochen, Benzin- und Dieselmotoren komplett von unseren Straßen zu verbannen. Womit wir endlich bei den Grünen wären, Herr Mayer. Sind sie die Stimme Ihrer Generation?

Mayer: Gewissermaßen sind sie das. Glaubt man den Zahlen, hat am Sonntag ein Drittel der unter 30-Jährigen für die Grünen gestimmt. Viele junge Menschen sind also bereit, für den Umweltschutz Einschnitte und Verbote in ihrem täglichen Leben hinzunehmen. Außerdem geben sich die Grünen jung und dynamisch: Da wird sich geduzt und man achtet auf Gleichberechtigung. Das spricht meine Generation mehr an als alt eingesessene Parteien, die Klimastreiks als Schulschwänzen abtun. Eines möchte ich aber auch anmerken: Die Grünen sind nicht nur bei jungen Wählern beliebt. Von den 30- bis 60-Jährigen erhielten sie am Sonntag ebenso viele Stimmen wie die Union. Auch da scheinen sie beliebter zu werden.

23-Jähriger: Können wir es uns leisten, so weiterzumachen wie bisher?

Wais: Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass zwei Drittel der Jung- und Erstwähler trotz der Dauerbeschallung durch Fridays for Future oder Youtube die Grünen nicht gewählt haben. Ausgerechnet in Schweden, der Heimat der Klimaaktivistin Greta Thunberg, haben sie verloren, in einigen anderen Ländern auch. Europa ist also nicht wirklich grüner geworden.

Mayer: Deshalb sollte Deutschland sich nicht allein auf andere verlassen, sondern neue Gesetze und Technologien auf den Weg bringen und so die Klimaproblematik auch in anderen Ländern in den Fokus rücken. Wenn einer damit Erfolg hat, rücken die anderen nach. Immerhin steckt darin auch ein enormer Wirtschaftsmarkt. Stattdessen schieben wir jedoch den Ausbau erneuerbarer Energien auf und setzen uns über das Pariser Klimaabkommen hinweg, indem wir Kohlekraftwerke bis 2038 am Netz lassen.

Wais: Ich habe meine Zweifel, ob eine der größten Volkswirtschaften der Welt innerhalb von zehn Jahren aus Atomkraft und Kohle gleichzeitig aussteigen kann. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen der Strom für das E-Auto ausgeht, das Sie dann vermutlich fahren werden?

Mayer: Durch den Ausbau von erneuerbaren Energien könnte man diese Lücke schließen. Wir sollten uns eher die Frage stellen, ob wir es uns leisten können, so weiterzumachen wie bisher. Die Antwort darauf bieten zig Studien aus der ganzen Welt. Sie lautet: Nein.

