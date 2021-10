Deutschlandtag der JU: Zum Neuanfang alle auf Söder

Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union sollen die ersten Leitplanken für den künftigen Kurs von CDU und CSU installiert werden. Laschet wird kritisiert, doch Söder trifft es besonders.

Genau 317 Delegierte zählt der Deutschlandtag der Jungen Union, es kommen noch ein paar hundert Gäste dazu, und wie so oft bei solchen Gelegenheiten wird viel über den geredet, der nicht dabei ist: CSU-Chef Markus Söder hat seine Zusage zur Teilnahme an der dreitägigen, bis Sonntag dauernden Veranstaltung im westfälischen Münster zurückgezogen. Die Junge Union (JU), allen voran ihr Vorsitzender Tilman Kuban, zeigte sich zum Auftakt am Freitagabend wenig amüsiert. „Wir bedauern es sehr, dass Markus Söder sich dazu entschieden hat, nicht zur Jungen Union zu kommen“, sagte der JU-Vorsitzende.

Markus Söder hat seinen Auftritt beim Deutschlandtag der Jungen Union abgesagt. Foto: Armin Weigel, dpa

Es sei hingegen CDU-Chef Armin Laschet „hoch anzurechnen“, dass er sein Erscheinen zugesagt habe, lobte Kuban. „Ich hätte mir das Gleiche von Markus Söder auch gewünscht“, ergänzte er und es folgte ein Satz, der aufhorchen ließ. Laschet zeige „einen starken Charakter“, indem er sich der Diskussion stelle, betonte Kuban und ließ den Umkehrschluss unausgesprochen nachhallen: Söders Absage wird in der JU als charakterlos bewertet. Als Grund für seine Absage hatte Söder einen Termin bei einer CSU-Konferenz in Bayern angegeben. Bereits bei den Sondierungsgesprächen mit Grünen und FDP störte er mit solch einem Anliegen den Fahrplan. Dass er diese Karte nun erneut zog, wurde auf den Gängen der Münsteraner Messehalle von vielen Delegierten sehr kritisch kommentiert.

Armin Laschet hat zugesagt, Markus Söder nicht

In ihrer Wahlanalyse, die nach Kubans Worten im Vorstand „heiß diskutiert“ wurde, geht die Junge Union mit dem Führungspersonal schonungslos ins Gericht. „Armin Laschet konnte die Herzen der Menschen leider nicht erreichen“, heißt es da, und weiter: „Ganz im Gegenteil: Viele Wähler haben der Union wegen des Personalangebots die Stimme nicht gegeben.“ Doch die Schuld an der herben Wahlniederlage der Union wird nicht nur Laschet in die Schuhe geschoben. Denn in den Augen der JU waren nur „wenige im amtierenden Bundeskabinett im Wahlkampf eine wirkliche Hilfe. Auch die Spitzen von CDU und CSU haben im Vorfeld der Nominierung und im Wahlkampf selbst keine gute Figur abgegeben.“

Der internetaffine Polit-Nachwuchs kritisiert heftig „eine Kultur der Illoyalität und des Durchstechens von vertraulicher Kommunikation an die Presse auf Kosten der Partei“. Zudem habe die Glaubwürdigkeit der Union „massiv unter der Maskenaffäre gelitten, die verwerfliches und einer Volkspartei nicht würdiges und parteischädigendes Verhalten zu Tage gefördert hat“. Das sitzt und beschert noch lange Zeit Diskussionsstoff.

JU-Chef Tilman Kuban (CDU) will einen Neuanfang. Foto: Jörg Carstensen, dpa

„Wir werden dafür sorgen, dass der Neuanfang von diesem Wochenende ausgeht“, sagte Kuban bei einer Pressekonferenz am Freitagabend, die dem Deutschlandtag, eine Art Parteitag der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, vorgeschaltet war. In der JU-Analyse steht auch, mit wem das gelingen kann. „Nur mit neuen, in der Öffentlichkeit unverbrauchten Köpfen können wir neue Wähler gewinnen. Wir müssen jetzt einen Generationenwechsel einleiten mit der nächsten Generation in verantwortungsvollen Positionen“, heißt es.

Kuban wünscht sich auch Frauen an der CDU-Spitze

Dazu gehören klare Abgrenzungen zu den anderen Parteien. Denn die politischen Inhalte der Union zogen bei den unter 36-Jährigen kaum. Sie wählten mehrheitlich Grüne und FDP. Die Schlussfolgerung der Jüngeren wirkt wie ein verbaler Faustschlag ins Gesicht der Älteren: „Wir brauchen keine Beschlusslage vom Staubsaugerbeutel bis zur Nebelschlussleuchte, sondern wir müssen über längere Zeit konkrete Themen und Forderungen besetzen, die im besonderen Interesse der jungen Generation liegen.“ JU-Chef Kuban will auch einen „Unionsrat“ installieren, in dem Vertreterinnen und Vertreter beider Parteien aus Bund und Ländern zusammenkommen und die Arbeit koordinieren. Neuen Zusammenhalt soll das bringen, hofft Kuban.

Gesprächsbedarf gäbe es genug, wie sich zu Beginn des Deutschlandtages bereits andeutete. Kuban wünscht sich bei der anstehenden Neubesetzung der CDU-Spitze nicht nur männliche Kandidaten, sondern auch die Bewerbung einer Frau. Ob es sogar eine Doppelspitze werden kann, wie es bisher einige wenige Frauen in der CDU fordern? Nun, darüber wird zu sprechen sein. Kuban schloss das für die Zukunft nicht aus. Jetzt jedoch sei der Zeitpunkt für eine Doppelspitze noch nicht gekommen.