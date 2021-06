Vergewaltigungs-Vorwurf: Anklage gegen Grillo-Sohn beantragt

In einer Videobotschaft hatte Beppo Grillo, Gründer der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung, seinen Sohn in Schutz genommen und die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers in Frage gestellt. (Archivbild).

