Justiz setzt Netanjahu unter Druck

04.02.2019

Regierungschef unter Korruptionsverdacht

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu steht vor den Parlamentswahlen am 9. April massiv unter Druck. Ihm drohen Anklagen in drei Fällen wegen Bestechlichkeit und Bestechung. Es geht um Geschenke reicher Geschäftsfreunde, um den Versuch, die Berichterstattung über ihn und seine Familie zu steuern. Eine Erklärung des Generalstaatsanwaltes wird noch für Februar erwartet.

Der 69-Jährige mit dem Spitznamen Bibi weist alle Vorwürfe zurück. Und die rechte Basis steht fest hinter ihm. Seine Likud-Partei führt in den Umfragen. „Das Wichtigste für alle Wähler in Israel ist das Thema Sicherheit“, sagt Jonathan Rynhold, Politikprofessor an der Bar-Ilan-Universität nahe Tel Aviv, über Netanjahus Erfolg. Erst danach würde man über soziale Themen sprechen oder über Wirtschaft. „Netanjahu hat zehn Jahre der relativen Ruhe gehabt, wir hatten kein Desaster im militärischen Bereich wie etwa im zweiten Libanonkrieg.“

Die Entscheidung des Generalstaatsanwaltes Avichai Mandelblit darüber wird bis 22. Februar erwartet, weil dann die Kandidatenlisten für die Wahl eingereicht werden müssen. Entscheidend für Netanjahus Schicksal wird sein, ob Mandelblit noch vor den Wahlen eine Anklage verkündet. Das halten aber Medien derzeit wegen der üblichen Fristen für unwahrscheinlich. (dpa)

