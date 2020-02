vor 17 Min.

Kanzlerin Merkel schweigt zur Wahl von Kemmerich - noch

Angela Merkel ist aktuell in Südafrika. Dort wurde sie am Donnerstagmorgen von Präsident Matamala Cyril Ramaphosa empfangen.

Während nach der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen ein politisches Beben durch Deutschland geht, ist Merkel auf dem Weg nach Südafrika. Wann äußert sie sich?

Von Stefan Lange

Etwa 8800 Kilometer liegen zwischen Erfurt und Pretoria. Eine große Entfernung, doch was im fernen Thüringen passierte, löste auch in Südafrika noch Wellen aus. Kanzlerin Angela Merkel landete dort am Mittwochabend um 23 Uhr deutscher Zeit, es war die erste Station ihrer Afrika-Reise, die sie am Freitag noch nach Angola führen soll. Merkel und ihre Delegation erfuhren während des knapp zwölfstündigen Flugs von Berlin nach Pretoria von der "Schande von Erfurt". Doch Merkel äußerte sich zunächst nicht.

Merkel äußert sich am Vormittag zum Wahl-Eklat in Thüringen

Zwei Meinungen gab es dazu. Die eine: Sie kann die Situation nicht aus dem Flugzeug heraus bewerten, weil das die Sache unnötig überhöht. In der Tat kommt es praktisch nie zu solch einem Statement, während die Regierungsmaschine noch in der Luft ist. Und als Merkel in Pretoria landete, war es dort Mitternacht.

Die andere Meinung: Zu einem Vorgang von solch politischer, wohl gar historischer Bedeutung muss sich die Regierungschefin und ehemalige CDU-Vorsitzende unbedingt äußern. Und zwar sofort, egal an welchem Ort.

Nun, die Debatte hat sich insofern bald erledigt, als dass die Kanzlerin sich am Donnerstag äußern wird. Im Rahmen einer Pressekonferenz. Am Vormittag deutscher Zeit.

Lesen Sie auch den Kommentar: Was im Thüringer Landtag vor sich ging, ist eine Schande

