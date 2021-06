Mitverantwortung für Missbrauch: Kardinal Marx bietet Papst Rücktritt an

Kardinal Reinhard Marx hat Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Das gab das Bistum von München und Freising bekannt.

Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hat Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Mit diesem Schritt will er die Mitverantwortung für den Jahrzehnte langen Missbrauch in Einrichtungen der katholischen Kirche tragen.

Kardinal Reinhard Marx sieht katholische Kirche an totem Punkt

Die katholische Kirche sei an einem "toten Punkt" angekommen, sagte er laut Mitteilung seines Bistums vom Freitag. Mit seinem Amtsverzicht könne vielleicht ein persönliches Zeichen gesetzt werden für neue Anfänge, für einen neuen Aufbruch der Kirche.

Wie jetzt bekannt wird, hatte Kardinal Marx schon in den vergangenen Monaten immer wieder über einen Amtsverzicht nachgedacht.

Missbrauch in der Kirche: Kardinal Marx bietet Papst den Rücktritt an

In einem Brief vom 21. Mai an den Papst legte der Kardinal ausführlich seine Gründe für diesen Schritt dar: "Im Kern geht es für mich darum, Mitverantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten", schrieb Marx dem Papst.

Es habe in dieser Angelegenheit in der Kirche "viel persönliches Versagen und administrative Fehler" gegeben, aber auch "institutionelles oder systemisches Versagen".

Kardinal Marx bietet Rücktritt an - und macht sich für Reformen stark

Die Diskussionen der letzten Zeit hätten gezeigt, "dass manche in der Kirche gerade dieses Element der Mitverantwortung und damit auch Mitschuld der Institution nicht wahrhaben wollen und deshalb jedem Reform- und Erneuerungsdialog im Zusammenhang mit der Missbrauchskrise ablehnend gegenüberstehen".

Dieser Haltung erteilte Marx eine klare Absage. Statt dessen müsse etwa der in Deutschland begonnene synodale Weg weitergehen, für den Marx sich stark eingesetzt hat. Für diesen Sommer wird ein Gutachten über Fälle von sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising erwartet, das vor allem herausarbeiten soll, wie sexueller Missbrauch von Priestern im Bistum möglich wurde und ob hochrangige Geistliche Täter schützten.

Im Fall des Rücktritts von Kardinal Reinhard Marx entscheidet nun Papst Franziskus, ob er dessen Amtsverzicht annehmen wird. Stimmt er zu, wäre Marx damit aus dem Bischofsamt entlassen. Dann liegt es an Papst Franziskus, über dessen "weitere Verwendung zu entscheiden", teilte das Bistum von München und Freising mit. (AZ)

