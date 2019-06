vor 1 Min.

Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke wurde offenbar erschossen

Der CDU-Politiker Walter Lübcke ist tot. Nun ist klar: Der 65-Jährige ist an einem Kopfschuss gestorben - Hinweise auf Suizid gibt es nicht.

Der hessische Regierungspräsident Walter Lübcke ist im Alter von 65 Jahren in der Nacht zu Sonntag an einem Kopfschuss gestorben. Das teilten Ermittler am Montag mit. Es gebe derzeit keinen Hinweis auf einen Suizid. Die Todesursache war zunächst unklar gewesen.

Fassungslosigkeit über den Tod von Walter Lübcke

"Wir sind tief bestürzt über den plötzlichen Tod unseres Freundes Walter Lübcke", erklärten der CDU-Landesvorsitzende, Ministerpräsident Volker Bouffier, und der hessische CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Boddenberg am Sonntag.

CDU würdigt Walter Lübcke als Brückenbauer

In der Erklärung, die die CDU am Sonntag abgab, würdigte die Partei Lübcke als einen Menschen, der "nie das klare Wort" gescheut hätte. Außerdem wäre er ein "Brückenbauer, wie er besser nicht sein könnte" gewesen. Die Gedanken und Gebete seinen nun bei Lübckes Frau, den beiden Söhnen sowie dem im letzten Jahr geborenen Enkelkind, teilten Bouffier und Boddenberg mit.

Auch das Regierungspräsidium brachte in einer Mitteilung die Bestürzung über den Tod Walter Lübckes zum Ausdruck. So hieß es, es herrschten "Fassungslosigkeit und Erschütterung über den Tod des beliebten und außerordentlich nahbaren" Chefs.

Lübcke stammt aus dem nordhessischen Bad Wildungen. Er absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann und arbeitete anschließend in der Pressestelle der Kunstausstellung documenta 7. Sein späteres Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften schloss er 1991 mit einer Promotion ab. Von 1999 bis 2009 saß Lübcke für die CDU im hessischen Landtag. (dpa/AZ)

