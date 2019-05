Katalanische Abgeordnete suspendiert

Theresa May zieht die Konsequenzen aus den gescheiterten Brexit-Verhandlungen in Großbritannien und tritt zurück. Die Reaktionen im Überblick.

EU-Austritt Großbritanniens

May tritt zurück - Johnson will neuer Premier werden

Theresa May beugt sich in der Brexit-Krise dem Druck der eigenen Partei. Doch wer folgt ihr nach? Die Zeit bis zum geplanten EU-Austritt am 31. Oktober ist knapp.