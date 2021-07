Seehofer kündigt Einführung von Warn-SMS noch vor Bundestagswahl an

Das Hochwasser im Westen Deutschlands hat mindestens 170 Menschen das Leben gekostet. In Zukunft soll die Bevölkerung besser vor Katastrophen gewarnt werden können.

Diese zwei Fragen stellt sich ganz Deutschland nach der Katastrophe: Wären weniger Menschen in den Sturzfluten in Westdeutschland ertrunken, hätte der Staat sie eindringlicher gewarnt? Und wenn ja, wer trägt Schuld daran, dass es nicht gelungen ist?

In der Bundesregierung ist es Innenminister Horst Seehofer ( CSU), der Antworten geben muss an diesem Mittwoch nach dem verheerenden Extremwetter. Der 72-Jährige hat in seiner langen Politikerkarriere einige Flutwellen, Terroranschläge und schwere Zugunglücke zu bewältigen gehabt und schickt eine Botschaft voran. Jedes Mal, sei es ein bisschen anders. „Deshalb sollten wir uns nicht einbilden, dass wir die hellseherische Kraft haben, etwas abzuwenden“, sagt Seehofer.

Bundesweiter Warntag 2020 zeigte: Alarmierung der Bevölkerung funktioniert nicht

Dennoch soll sich jetzt schnell etwas ändern, damit bei der nächsten Katastrophe weniger Menschen umkommen. Bis zur Bundestagswahl sollen alle Menschen Warn-SMS erhalten können, wenn zum Beispiel eine Sturzflut droht. „Wenn ich noch da bin, unverzüglich. Das ist unsere Pflicht“, erklärt der scheidende Minister, wie schnell das Instrument einsatzbereit sein soll. Der ihm unterstellte Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sei zuversichtlich, dass das klappen werde. Technisch ist es so, dass die Mobilfunkanbieter eine mahnende Nachricht an alle Handys in der Krisenregion senden, obwohl sie nicht die Nummern aller Nutzerinnen und Nutzer kennen.

Verschiedene Apps wie "Nina" warnen im Notfall. Künftig sollen Informationen auch per SMS an alle Handys in der Krisenregion gesendet werden. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

Obwohl die Warnung vor Katastrophen in Deutschland Sache der Länder und lokal der Landrätinnen und Landräte ist, kann Seehofer nicht jegliche Verantwortung für die tödlichen Fehler von sich weisen. Der Grund: Vergangenes Jahr hatte der bundesweite Warntag Anfang September gezeigt, dass die Alarmierung der Bevölkerung nicht funktioniert. Nachrichten auf der Warn-App Nina kamen zu spät, Sirenen blieben im ganzen Land stumm, was auch daran lag, dass sie vielerorts vor Jahren abgebaut wurden. Seehofer selbst hatte seinerzeit von einem Fehlschlag gesprochen. Er schickte den Chef seiner Katastrophenschutzbehörde in die Wüste und installierte an der Spitze den erfahrenen CDU-Innenpolitiker Armin Schuster.

Sirene, Warnapp, SMS, Medien: Katastrophenwarnung soll künftig über viele Kanäle laufen

Die Behörde bekam einen neuen Zuschnitt: Sie kann die Länder seitdem auch bei Naturkatastrophen unterstützen, während sie davor nur in Kriegszeiten tätig werden durfte. Das war ein Erbe des kalten Krieges, das abgeschafft wurde. Für das Wiederaufstellen von Sirenen legte Seehofer ein Förderprogramm von 88 Millionen Euro auf. Was er und Schuster allerdings versäumten, war die Benachrichtigung per SMS aufzubauen, obwohl viele Menschen die Nina-App nicht kennen oder kein Smartphone haben.

Bei der nächsten Flut sollen die Betroffen über viele Kanäle vor dem drohenden Unheil gewarnt werden: Sirene, Warnapp, SMS, Fernsehen, Radio und gegebenenfalls durch Lautsprecherdurchsagen von Feuerwehr und Polizei. „Es reicht ja nicht aus, nur akustisch zu warnen, die Bevölkerung muss ja auch erfahren, wie sie sich verhalten soll“, sagte der CSU-Politiker. Seehofer wird mit dem Antritt der nächsten Bundesregierung in den Ruhestand wechseln.

