15:23 Uhr

Katrin Göring-Eckardt: Markus Söder missbraucht das Kreuz Politik

Die Grünen-Politikerin und bekennende evangelische Christin Katrin Göring-Eckardt wirft Söder vor, das Kruzifix zu missbrauchen und Bayern zu spalten.

Von Michael Stifter

Im Streit um das Kruzifix in bayerischen Behörden hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) vorgeworfen, das religiöse Symbol zu missbrauchen. „Das Kreuz ist das wichtigste christliche Zeichen. Dieses Symbol wird durch plumpes Wahlkampfgetöse von Markus Söder missbraucht“, sagte die bekennende evangelische Christin unserer Redaktion. Göring-Eckardt war bis 2013 Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Göring-Eckardt wirft Markus Söder Spaltung und Abgrenzung vor

Für den Beschluss des bayerischen Kabinetts, dass in allen Behördengebäuden unter der Verwaltung des Freistaats im Eingangsbereich ein Kreuz angebracht werden soll, hat sie wenig Verständnis. „Mein Gott, möchte man rufen: Was will Markus Söder den Bayern denn sagen? Wem nützt es, den Amtsstuben, den Menschen ein Kreuz aufzuzwingen? Das Kreuz ist nicht Folklore“, sagte Göring-Eckardt. Söder gehe es nicht um Geschichte, um Tradition, um Zugehörigkeit. Ihm gehe es um Spaltung und Abgrenzung.

Zuvor hatte CSU-Generalsekretär Markus Blume Kritiker des Kruzifix-Beschlusses als „Religionsfeinde“ bezeichnet und sich den Ärger der Grünen zugezogen. „Bei der Aussage Blumes handelt es sich um einen offenen Affront gegen Christinnen und Christen, die ihre religiösen Symbole nicht von einer politischen Partei missbraucht sehen wollen“, konterten Fraktionschefin Göring-Eckardt und ihr Stellvertreter Konstantin von Notz.

