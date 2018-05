Kein Spielraum? Es ist das Geld der Steuerzahler

Der Staat verbucht in jedem Jahr Rekordeinnahmen. Das ist vor allem Steuerzahlern zu verdanken, die das Geld erwirtschaften. Zeit, sich bei ihnen zu bedanken.

Es läuft. Jahr für Jahr verkünden die Steuerschätzer neue Rekordzahlen für die Einnahmen des Staates – dem Wirtschaftsboom sei Dank. Das Geld fällt nicht vom Himmel. Die Steuerzahler haben es erwirtschaftet. Es ist zuallererst deren Leistung, dass es dem Staat so gut geht wie lange nicht.

Staat sollte sich bei Steuerzahlern bedanken

Deshalb wird es höchste Zeit, sich einmal dafür zu bedanken – zum Beispiel in Form von Steuersenkungen, die auch der Normalbürger spürt. Natürlich muss der Staat nebenher auch weiter investieren. Vor allem in Bildung, Forschung und Infrastruktur, was sich später in Form neuer Steuereinnahmen absolut auszahlt. Aber auch etwas anderes darf in diesen guten Zeiten nicht vergessen werden.

Der Staat hat jahrzehntelang auf Pump gelebt, der Schuldenberg ist riesig. Damit haben frühere Regierungen kommenden Generationen ein schweres Erbe hinterlassen. Man könnte auch sagen: Wir haben auf deren Kosten gelebt. Das Steuerplus muss also auch dazu genutzt werden, die Schulden schneller abzubauen. Sonst bleibt kein Puffer, wenn die Zeiten mal nicht so gut sind.

