04.06.2018

Kein Steuergeld für Mütterrente Politik

Scholz: Finanzierung aus Rentenbeiträgen

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) erwägt, für die Nachbesserungen bei der Mütterrente zunächst keine Steuermittel bereitzustellen. Da es sich um keine „prioritäre“ Maßnahme handele, bleibe das Vorhaben in den Eckwerten der Haushaltsaufstellung unberücksichtigt, heißt es in einem Papier seines Ressorts, über das der Spiegel berichtet. Stattdessen könnten die Kosten von rund 3,7 Milliarden Euro pro Jahr komplett aus Rentenmitteln – also vorrangig Beiträgen – finanziert werden. Ein Sprecher bestätigte das im Grundsatz. Geplant sei, dass erst ab 2025 eine Finanzierung über Steuermittel erfolge. Das könnte aber die Rentenrücklagen schneller als prognostiziert schmelzen lassen. Zugleich bekäme Scholz jedoch mehr Spielräume für Investitionen und könnte so dem Vorwurf entgegentreten, dass zu wenig in die Infrastruktur und Zukunftsfähigkeit des Landes investiert wird. (dpa)

Themen Folgen