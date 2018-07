vor 39 Min.

„Kein US-Abzug aus Deutschland“ Politik

Pentagon dementiert Bericht über Truppenverlegungen

Das US-Verteidigungsministerium hat einem Medienbericht widersprochen, wonach die US-Regierung einen Abzug der in Deutschland stationierten US-Soldaten erwägt. Die Washington Post hatte am Freitag berichtet, zu den möglichen Optionen gehöre eine Rückkehr eines Großteils der rund 35000 in Deutschland stationierten Soldaten in die USA oder die Verlegung des gesamten oder eines Teils des Kontingents nach Polen. Auch ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats dementierte.

Dem Zeitungsbericht zufolge hatte US-Präsident Donald Trump die Idee eines Truppenabzugs zuvor bei einem Treffen mit Militärberatern und Vertretern des Weißen Hauses aufgebracht. Die europäischen Nato-Mitglieder seien beunruhigt über den Vorgang und versuchten zu klären, ob Trump es ernst meine oder die Drohung eine Verhandlungstaktik im Vorfeld des Nato-Gipfels im Juli sei.

Pentagon-Sprecher Eric Pahon erklärte, die Stationierung von US-Truppen im Ausland werde regelmäßig überprüft. Die USA seien Deutschland und der Nato weiterhin verpflichtet, so Pahon. (afp)

