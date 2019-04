vor 56 Min.

Kim Jong Un: Frieden in Korea hänge von US-Regierung ab

Kim Jong Un ist beim Gipfel in Russland mit Präsident Wladimir Putin zusammengekommen. Dabei ging es auch um den Streit über das Atomprogramm von Nordkorea.

Sicherheit und Frieden auf der koreanischen Halbinsel hängen nach Darstellung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un vom künftigen Verhalten der USA ab. Dies habe Kim während seines Gipfeltreffens mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstag gesagt, berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.

"Die Situation auf der koreanischen Halbinsel und in der Region stagniert und hat einen kritischen Punkt erreicht, an dem sie wieder zu ihrem Ursprungszustand zurückkehren kann", wurde Kim zitiert. Die USA hätten bei seinem vorzeitig abgebrochenen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump vor zwei Monaten in Hanoi mit schlechter Absicht gehandelt, hieß es weiter. Man wappne sich "für alle möglichen Situationen".

Putin nimmt Einladung nach Nordkorea an

Während des Gipfels in Hanoi hatten beide Seiten ihre Differenzen bei den Verhandlungen zur atomaren Abrüstung Nordkoreas nicht überbrücken können. Nordkorea fordert einen schrittweisen Ansatz, der mit Sanktionslockerungen seitens der USA einhergeht. Die US-Regierung erwartet hingegen einen umfangreiche Einigung zur nuklearen Abrüstung, ehe sie wirtschaftliche Zugeständnisse macht.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der russische Präsident Wladimir Putin kamen zu einem Gipfel zusammen. Bild: Alexander Zemlianichenko, dpa

In dem KCNA-Bericht heißt es zudem, dass Kim den Kreml-Chef eingeladen habe, "zu einem passenden Zeitpunkt" nach Nordkorea zu kommen. Putin habe die Einladung bereitwillig angenommen. (dpa)

