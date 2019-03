vor 19 Min.

Klimaaktivistin Greta Thunberg demonstriert mit Schülern in Hamburg Politik

Klimaaktivistin Greta Thunberg ist die Ikone der Schülerproteste für mehr Klimaschutz. Heute nimmt sie zum ersten Mal an einer Demonstration in Deutschland teil.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist erstmals für einen Schulstreik nach Deutschland gekommen. Gemeinsam mit rund 3000 Schülern demonstrierte die 16-Jährige am Freitag in Hamburg für eine bessere Klimapolitik. Auf Plakaten und Transparenten forderten die Schüler "Das Klima kann nicht warten" und "Make earth cool again!".

Der Demonstrationszug sollte vom Gänsemarkt über den Jungfernstieg und die Mönckebergstraße bis zum Rathausmarkt führen. Dort wollte Thunberg, die Ferien hat und schon an Demonstrationen in Brüssel, Paris und Antwerpen teilgenommen hat, eine kurze Rede halten.

Fridays for Future 1 / 4 Zurück Vorwärts Weltweit setzen sich bei dieser Bewegung Schüler für den Klimaschutz ein. Sie demonstrieren immer freitags, um Politiker auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, und schwänzen für die Proteste die Schule.

Die 16-jährige Greta Thunberg aus Schweden hat die Bewegung angestoßen. Im August schwänzte sie drei Wochen die Schule, um vor dem schwedischen Reichstag in Stockholm zu demonstrieren.

Seither protestierte sie jeden Freitag und verteilte Handzettel, auf denen stand: „Ich mache das, weil ihr Erwachsenen auf meine Zukunft scheißt.“

Mittlerweile finden auch in ganz Deutschland regelmäßig Aktionen statt, bei denen Schüler freitags für den Klimaschutz auf die Straße gehen.

Greta Thunberg hat Schülerstreiks für Klimaschutz ins Rollen gebracht

Vor rund einem halben Jahr hat Thunberg alleine vor dem Reichstag in Stockholm damit begonnen, für stärkere Klimaschutzbemühungen ihres Landes zu protestieren. Durch Auftritte auf der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz (Katowice) und beim Weltwirtschaftsforum in Davos ist sie seitdem weltberühmt geworden. Schüler und Studierende in aller Welt demonstrieren mittlerweile nach ihrem Vorbild unter dem Motto #FridaysForFuture für mehr Klimaschutz, darunter an jedem Freitag Tausende in Deutschland. (dpa)

