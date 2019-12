Klimagipfel bringt kaum Fortschritte - Kritik von Umweltschützern

>> Scharfe Kritik an der chilenischen Präsidentschaft äußerte Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan: "Die Herangehensweise der COP-Präsidentschaft zeigt, dass sie stärker auf die Klimasünder gehört hat als auf die Menschen" <<



Es gibt also Menschen und Klimasünder - keine Grautöne dazwischen?



Man muss diesen Öko-Aktivisten nun entschlossen entgegen treten; diese Spaltung dürfen sich Demokraten nicht gefallen lassen.



Statt pragmatischen technisch und ökonomisch sinnvollen Lösungen werden seit Jahren unrealistische Minderungsziele und erfolgsarme Umverteilungsprojekte wie die deutsche "Energiewende" gepusht.



Statt einer Hybridpflicht für KFZ ab 2020 werden E-Autos gefördert, ohne vorher die Kohle aus der Stromversorgung europaweit! entfernt zu haben.



Statt alternative Angebote im Verkehr zu machen, werden nur Preise erhöht. Man muss sich das ja nur mal in der Region Augsburg ansehen. Da stellt ein naiver Landrat die Frage wie denn bei Minuszinsen die Finanzierung der Reaktivierung eine Bahnstrecke geschehen soll. Aber dessen Partei stimmt in Berlin fröhlich für die Erhöhung der Benzinpreise.



Die Windkraftindustrie ist inzwischen mit ihrer grenzenlosen Nähe zu Siedlungen fast so menschenfeindlich wie früher die Atomindustrie. Jeder der die ohnehin knappen 1.000 Meter Abstand zwischen Mensch und Rotor befürwortet ist ein Hassobjekt der Aktivisten. Wenn Deutschland so dicht besiedelt ist und immer noch dichter besiedelt werden soll, dann ist eben diese Energiequelle am Ende und es müssen individuell für Deutschland andere Lösungen gesucht werden. Und zwar erst suchen und umsetzen - die Bürger mitnehmen - statt dumme Gewaltaktionen gegen die Kohleindustrie.

Antworten Melden Permalink