Unterwegs in Kanada: Land der vergessenen Umweltprobleme

Plus Wer an Kanada denkt, hat unberührte Natur vor Augen. Doch es gibt massive Naturschutzprobleme. Symbol dafür ist eine Pipeline, in der Öl bis an die Küste gepumpt wird.

Von Martin Hogger

Unter den Indigenen Kanadas wird Wissen durch Geschichten weitergegeben. Vor allem die „Elders“ genannten Mitglieder des jeweiligen Volkes – lebenserfahren und hochgeschätzt – erzählen sie den Kindern, bis diese selbst älter werden und ihr Wissen weitergeben. Es ist ein Kreislauf, wie der Kreislauf der Natur. Auch Kayah George erzählt nun eine Geschichte. Es ist die ihres Volkes, der Tsleil-Waututh Nation, dessen Land am Fjord Burrard Inlet bei Vancouver liegt. Nahe einer Ölraffinerie, in der die Trans Mountain Pipeline durch Kanada endet.

