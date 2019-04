Klimaschutz: Lindner zieht Parallelen zur Flüchtlingsdebatte

Nix kapiert und die AfD kopiert - Lindner, die FDP und das Klima - dazu der Spiegel:



" . . . an Klimapolitik haben Lindner und seine FDP selbst nichts Konstruktives zu bieten . . . Landauf, landab umwerbe die Partei Anti-Windkraft-Initiativen, in denen sich oft Klima-Leugnisten tummeln. Da werde gegen erneuerbare Energien polemisiert und der Mangel an Stromleitungen beklagt (den die Politik von einstigen FDP-Ministern mitverursacht habe), der Rückgang der Braunkohleverstromung bejammert und der Windkraftausbau (in NRW) beschränkt. Und so weiter. „Lindner kopiert mit seiner Taktik die Methoden der rechten Populisten“ von der AfD, so das Fazit des Spiegel."

