Klimaschutzplan: Pflicht zur Nacharbeit

Im Streit um den Klimaschutzplan sollten die Grünen und die große Koalition schnell einen Kompromiss finden. Ansonsten gibt es nur Verlierer.

Soll der Klimaschutz in Deutschland gelingen, braucht es Einsicht und Einheit der gesamten Gesellschaft dafür. So schreiben es die Parteien der Großen Koalition in ihrem Klimaschutzplan. Schon nach der Vorstellung der Eckpunkte war klar, dass die Bundesregierung weit davon entfernt ist. Die Klimaforscher rügten, die streikenden Schüler schäumten, die Grünen schimpften.

Am Montag wollen die radikalen Klimaschützer Berlin an neuralgischen Punkten lahmlegen, um den Druck auf Union und SPD zu erhöhen. Die Grünen tun dasselbe, allerdings nicht durch Blockaden, sondern durch schmerzhafte Vorschläge. Sie wissen, dass ohne ihre Zustimmung das Klimapaket der Koalition im Bundesrat gegen die Wand fahren würde.

Schlecht beraten wäre die Partei jedoch, schaltete sie jetzt um auf Fundamentalopposition. Für den Kampf gegen die Erderwärmung wäre dadurch nichts gewonnen, aber viel verloren. Für Union und SPD gilt umgekehrt, dass ihre Ideen an vielen Stellen deutlich nachgeschärft werden müssen. Beide Lager haben ein Interesse an einem Kompromiss. Schließlich wollen alle nach der GroKo andere Bündnisse für die Macht.

Lesen Sie dazu auch: So radikal wollen die Grünen das Klima retten

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen