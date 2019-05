Koalition streitet über Sozialpolitik

18.05.2019

Die SPD reagiert verärgert auf die Kritik der Union an den steigenden Sozialausgaben. „Kostenlose Schulmittagessen oder mehr Geld für arme Rentner als Sozialklimbim zu diffamieren und den Sozialstaat zu attackieren, ist für einen Politiker einer Regierungsfraktion beschämend“, sagte Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Der Anti-Sozialkurs der Union unter Annegret Kramp-Karrenbauer gefährdet den sozialen Frieden in Deutschland“, so der SPD-Politiker weiter. „Sozialkürzungen sind mit der SPD nicht zu machen.“ Losgetreten hatte die Debatte der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Gegenüber unserer Redaktion hatte Joachim Pfeiffer gesagt: „Wir schütten die Leute mit Geld zu, und sie werden trotzdem nicht zufriedener. Wir leisten uns zu viel Sozialklimbim in einem Rundum-Versorgungsstaat.“ Viele Sozialdemokraten machten im Internet unter dem Hashtag #Sozialklimbim ihrem Ärger Luft. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, warf Pfeiffer Ignoranz vor. „Aus diesen Worten spricht eine große Verachtung für unseren Sozialstaat, ohne den die Marktwirtschaft nicht funktionieren würde.“ (huf)

