Armin Laschet als Mini-Trump? Das ist wirklich Unsinn

Plus Die Attacke von Armin Laschet auf die SPD war fragwürdig, ja. Die Reaktion einiger Sozialdemokraten steht trotzdem in keinem Verhältnis. Wahlkampf lebt nun mal vom Kämpfen.

Nun nimmt er also doch noch Fahrt auf, dieser langweiligste Wahlkampf vor der spannendsten Bundestagswahl aller Zeiten. Armin Laschet hat spät erkannt, dass sein seltsam bedächtiger Stil die Bürgerinnen und Bürger nicht gerade dazu animiert hat, ihn zu wählen.