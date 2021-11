Auf Ungeimpfte zu schimpfen, macht nichts besser

Herr Pohl, ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie für alle anderen Menschen, die durch den Lockdown und der Pandemie extrem leiden müssen, genauso viel Empathie zeigen würden, wie für die armen Impfverweigerer.



Um es noch einmal zu betonen. Wenn die große Mehrheit durch die egoistische Haltung eines Einzelnen darunter leiden muss, ist es eben keine Privatentscheidung mehr.



Fragen Sie doch mal die Ärzte, Pfleger, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Geimpften, ob sie damit einverstanden sind, dass sie schon wieder darunter leiden müssen.



Ich sehe es wie Frau Maria T., dass ich keinen Grund sehe, warum ich den Impfverweigerer die Hand reichen soll.



Haben sie irgendetwas geleistet, außer sich auf fremde Kosten durchzuschmarotzen?



Und es ist auch sehr billig, immer auf die Politik zu schimpfen, die aus nachvollziehbaren Gründen (Bundestagswahl, Volksbegehren) zu spät gehandelt hat. Wir leben in einer Demokratie, in der jede/r Bürgerin/Bürger Rechte UND Pflichten hat.



Dazu fällt mir folgender Satz ein:



„Frag nicht, dein Land für dich tun kann. Frag lieber, was du für dein Land tun kannst.“



John F. Kennedy war ein schlauer Mann.



Es wird Zeit, dass sich jede/r ihrer/seiner Bürgerpflicht bewusst wird.



Die Hand werde ich diesen Menschen erst dann reichen, wenn sie sich impfen lassen.



In diesem Sinne

