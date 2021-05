Bauen allein ist zu wenig im Kampf gegen steigende Mieten

Wird das Angebot an freien Wohnungen größer und die Nachfrage bleibt gleich, so sollten die Mieten sinken. Diese Formel ist zu kurz gedacht, denn sie ignoriert die Realität.

Es ist das Mantra seit Jahren, wenn es um die steil nach oben geschossenen Mieten geht: Das einzig wirksame Gegenmittel sei der Neubau. Das Diktum kommt stets mit der Formel „Bauen, bauen, bauen“ daher, hinter der ein einfaches ökonomisches Gesetz steckt.

Mieten schießen in die Höhe: Nur dagegen anbauen hilft nicht

Wird das Angebot an freien Wohnungen größer und die Nachfrage bleibt gleich, dann sinken die Mieten – oder ziehen zumindest nicht weiter an. Dass das zu einfach gedacht ist, spüren die Menschen in ganz Deutschland. Denn die Formel ignoriert die Wirkung von niedrigen Zinsen, Spekulation und ausländischen Investments. Sie ignoriert auch die Teuerung bei Baumaterial und den Löhnen für Arbeiter und Handwerker.

Wenn heute neue Wohnungen fertig werden, haben sie schon so viel Geld gekostet, dass das automatisch für hohe Mieten sorgt. Abhilfe kann hier nur der Staat schaffen, indem er selbst baut oder Genossenschaften ohne Gewinnabsicht bauen lässt. Private Investoren müssen verpflichtet werden, mehr Wohnungen zu günstigen Preisen zu vermieten, wenn sie mit anderen viel Geld verdienen.

Lesen Sie dazu auch: