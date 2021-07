Bitte kein Zwang: Impfen muss freiwillig sein

Ein Mitglied des Ethikrates will Lehrer zur Impfung zwingen. Doch das ist der falsche Weg.

Die Nervosität ist beinahe mit den Händen zu greifen. Seit Tagen steigt der Inzidenzwert, der Blick in andere Länder zeigt, was vor Deutschland liegen könnte. Doch trotz dieser mahnenden Beispiele, trotz eineinhalb Jahren Corona-Erfahrung fehlt es noch immer an einem Konzept für die Schulen. Schon viel zu oft in dieser Pandemie sind die Kinder und Jugendlichen vom gesellschaftlichen Radar verschwunden. Und vieles deutet darauf hin, dass es auch nach diesen Sommerferien große Augen geben wird, dass die Pandemie eben nicht einfach verschwunden ist und dass die Probleme sich nicht einfach in Luft aufgelöst haben.

Der Vorschlag zeigt die Hilflosigkeit

Insofern ist der Vorschlag, Lehrer und Erzieher zur Impfung zu zwingen, ein Stück weit Hilflosigkeit: Weil die Politik nicht handelt, werden andere Möglichkeiten gesucht. Doch selbst wenn dies der einfachste Weg wäre – eine Impfpflicht und damit ein massiver Eingriff in eine persönliche Entscheidung gehen zu weit. Es ist geradezu zynisch, die Verantwortung an eine Berufsgruppe abzugeben, während sich im Wahlkampf die eigentlichen Entscheider in einem Wettkampf der Lockerungen überbieten.

