Booster-Impfung: Ältere Menschen haben jetzt Vorrang

Gesundheitsminister Spahn spricht bereits von Booster-Impfungen für alle. In Pflegeheimen sorgt der Vorstoß für Staunen. Warum seine Forderung zu voreilig ist.

In vielen Altenheimen weiß man noch gar nicht, wann die Auffrischungsimpfung kommt, da spricht Gesundheitsminister Jens Spahn schon von der dritten Impfung für alle. Zwar als zweiten Schritt, dennoch erscheint die Ankündigung unpassend und verfrüht. Denn zunächst gilt es, alle Anstrengungen an anderen Stellen zu konzentrieren: In Pflegeheimen kommt es bereits erneut zu schweren Covid-Ausbrüchen. Das muss alarmieren. Zu tödlich wütete das Virus dort schon. Hier muss nun wirklich schnell eine Drittimpfung organisiert werden.

Politik muss auf impfunwillige Pflegekräfte reagieren

Und gerade in Altenheimen muss sich die Politik etwas einfallen lassen, um die Bewohner vor impfunwilligen Pflegekräften besser zu schützen. So richtig es ist, zunächst auf Freiwilligkeit beim Impfen zu setzen, weitere Todesfälle dürfen nicht in Kauf genommen werden.

Bitter ist Spahns Ankündigung aber auch, da in ärmeren Ländern viele noch auf ihre erste Dosis warten. Es ist ein Armutszeugnis, wie unsolidarisch reiche Länder bei der Impfstoffverteilung agieren. Und kurzsichtig: Corona ist eine globale Pandemie. Je stärker sich das Virus irgendwo ausbreitet, desto größer ist die Gefahr neuer Varianten. Weltweit. Die Politik sollte sich daher viel stärker für den Schutz der Schwächsten einsetzen, bevor sie über eine Booster-Impfung für alle redet.

