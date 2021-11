Das Ende der kostenlosen Corona-Tests war ein Fehler

Die Abschaffung der kostenlosen Test sollte mehr Menschen zu einer Impfung bewegen. Das ist nicht passiert. Jetzt braucht es die Tests wieder - aus anderen Gründen.

Es war eine Fehlentscheidung und es braucht jetzt Mut, diese zu korrigieren. Die Abschaffung der kostenlosen Corona-Schnelltests im Oktober war falsch. Das Argument für das Aus der Schnelltests auf Staatskosten ging so: Wenn jeder und jede für die Tests bezahlen muss, dann werden sich Ungeimpfte doch noch eine Impfung gegen den Erreger geben lassen und damit das Virus zurückdrängen. Auch viele Journalisten einschließlich des Autors dieser Zeilen glaubten daran, dass sich dieser Effekt einstellen würde.

Einige Wochen später zeigt sich, dass es anders gekommen ist, die Impfquote hat sich dadurch nicht wesentlich erhöht. Außerdem wird deutlich, dass sich auch Geimpfte vermehrt mit dem Virus infizieren. Wenn Sie Glück haben, schützt sie die erhaltene Immunisierung gegen einen schweren Verlauf. Sie können aber dennoch ansteckend sein. Ein umfassendes Testangebot könnte dafür sorgen, wieder mehr Ansteckungen zu erkennen. Gerade in der jetzigen Situation mit einem Infektionsgeschehen wie nie zuvor in der Pandemie ist das wichtig, um lange Ansteckungsketten zu verhindern.

Die Tests sind ein Mittel von mehreren

Die Schnelltests sind leider kein Allheilmittel. Ihre Trefferquote liegt teilweise nur bei rund der Hälfte. Aber wie in den vergangenen 18 Monaten schon kommt es auf eine Kombination von Maßnahmen an, die insgesamt das Ansteckungsrisiko senken. Leider ist es so, dass Deutschland bei den Auffrischungsimpfungen zu spät in die Gänge kommt. Das ist wegen der langen Vorlaufzeit der vierten Welle bitter und sträflich, weil die Verspätung hätte leicht vermieden werden können. Bei den Betagten und besonders Verwundbaren lässt jetzt der Impfschutz wieder nach. Sie bekamen im vergangenen Jahr zurecht zuerst das schützende Serum. Nun kann es dauern, bis sie die dritte Dosis erhalten. Es geht um Millionen Menschen.

Deshalb ist es wichtig, dass sich selbst geimpfte Freunde und Verwandte der Älteren und Kranken regelmäßig testen lassen, damit es bei einem Besuch nicht zu einer Infektion kommt. Der Staat könnte es dieses Mal außerdem vermeiden, den Betreibern der Testzentren ein zweites Eldorado zu bescheren und die Vergütung maßvoll gestalten. Für die Betreiber wäre es trotzdem ein lohnendes Geschäft.

