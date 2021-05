Den Völkermord anzuerkennen, war das Mindeste, was unsere Regierung tun konnte

Deutsche Besatzer verrichteten in Namibia zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Massaker. Viel zu lange hat sich die Regierung mit peinlichen Wortklaubereien aufgehalten.

In Deutschland ist das Thema höchstens eine Fußnote für Geschichtsinteressierte. In Namibia aber prägt das Massaker an den Bevölkerungsgruppen der Herero und der Nama die gesellschaftliche Debatte – es ist nicht weniger als ein nationales Trauma. Tausende Menschen wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts von den deutschen Besatzern in die Wüste getrieben, um dort zu verdursten.

Dass die Bundesregierung über Jahre hinweg ein mehr als peinliches Schauspiel aufführte, in dem sie die Frage der Schuld mit absurden Wortklaubereien umschiffte, um nur ja keine finanziellen Forderungen daraus ableiten zu lassen, stand viel zu lange zwischen den beiden Ländern. Von daher ist es gut, dass dieses düstere Kapitel deutscher Geschichte nun als das bezeichnet wird, was es war: ein Völkermord.

Deutschland kann nicht nur auf andere zeigen

Wer heute im Umgang mit afrikanischen Herrschern oder anderen Autokraten auf der Welt den moralischen Zeigefinger erheben will, ist verpflichtet, mit der eigenen Vergangenheit kritisch umzugehen – und das unabhängig von eventuellen Reparationsforderungen. Ohnehin wiegt die Last der Kolonialzeit noch heute schwer auf den Schultern vieler Länder. Ihnen auf Augenhöhe zu begegnen, ist das Mindeste, was unsere Regierung tun konnte.

