Der Bundestag ist viel zu groß, es braucht eine Reform

Mehr als 1000 Abgeordnete könnten dem neuen Bundestag im ungünstigsten Fall angehören. Das schreit nach einer Reform.

Mit seinen 709 Abgeordneten befindet sich der Bundestag in zweifelhafter Gesellschaft. Nur der chinesische Volkskongress ist noch größer als das deutsche Parlament – und das nordkoreanische nur unwesentlich kleiner. Bis zur Wahl 2025 muss das Wahlrecht daher so reformiert werden, dass das aktuelle System von Überhang- und Ausgleichsmandaten den Bundestag nicht noch weiter aufbläht.

Sind die Wahlkreise zu klein?

Die Sache ist kompliziert, aber nicht unlösbar. Die Mini-Reform, auf die sich Union und SPD in der laufenden Legislaturperiode verständigt haben, verhindert allerdings noch keinen Bundestag XXL. Die Union zum Beispiel sperrt sich gegen eine Vergrößerung der Wahlkreise, weil sie das Direktmandate kostet. Die kleineren Parteien dagegen erobern kaum einen Wahlkreis direkt und wollen die Zahl der Wahlkreise nicht nur wie geplant von 299 auf 280 reduzieren, sondern gleich auf 250.

Am Ende wird vermutlich das Bundesverfassungsgericht die politisch heikle Frage entscheiden müssen, die durchaus auch eine finanzielle Komponente hat: Mit Ausgaben von etwa einer Milliarde Euro ist der Bundestag in diesem Jahr so teuer wie noch nie zuvor.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch