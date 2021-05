Der Drang nach Normalität birgt Risiken

Es gibt viele Gründe, sich über die Entwicklung der Covid-19-Pandemie zu freuen. Es gibt aber auch mindestens ebenso viele Gründe, es nicht zu übertreiben.

Wer am vergangenen Wochenende den Eurovision Song Contest verfolgte, konnte sich über das schlechte Abschneiden des deutschen Beitrags, vor allem aber über die Zuschauermassen in der Halle, verwundert die Augen reiben. War da was mit Corona?

In Rotterdam beim ESC offenbar nicht, aber auch nicht in Deutschland bei manch Freudenfeier zum Abschluss der Fußballbundesliga-Saison oder auf öffentlichen Plätzen und in vielen Cafés. Zahlreiche Menschen bevölkern wieder die Einkaufszentren oder drängen sich bei der Abfertigung im Flughafen und anschließend im Flieger. Der Vor-Corona-Zustand ist längst noch nicht erreicht, aber je mehr die Inzidenzzahlen sinken und die Impfungen zunehmen, desto größer ist der Drang nach Normalität. Und der birgt Risiken.

Corona-Inzidenz: Die 100er-Grenze wurde willkürlich gesetzt

Die Lage ist den Zahlen nach noch lange nicht so sicher, wie sich mancher bereits zu fühlen scheint. Die Sieben-Tage-Inzidenz etwa liegt im Bundesschnitt bei 62,5. Vor genau einem Jahr lag sie bei 4,1! Die Corona-Karte auf der Übersicht des Robert Koch-Instituts zeigt ein Nord-Süd-Gefälle der anderen Art. In Bayern oder Baden-Württemberg leuchtet es immer noch Alarmrot. Baden-Württemberg hat eine 80er-Inzidenz, die in Bayern liegt bei 59.

Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Im Norden ist es zwar deutlich entspannter. Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise liegt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von knapp 40, Schleswig-Holstein ist runter auf 30. Aber selbst das ist immer noch viel. Wir erinnern uns an Zeiten, in denen erregt über Lockerungen frühestens ab einem Inzidenzwert von 35 diskutiert wurde. Eine medizinische Grundlage hat die aktuell geltende 100er-Grenze nicht, sie wurde willkürlich von der Politik festgelegt. Dass der Wert unter 100 gesunken ist, liegt zudem vor allem an den Älteren. Bei den Fünf- bis Neunjährigen steht die Inzidenz über 100, das zieht sich bis zur Altersgruppe 40 bis 44 Jahre. Erst danach sinkt sie unter den 100er-Wert.

Kanzlerin Angela Merkel, die mit ihren Prognosen im letzten Corona-Jahr meistens nicht so falsch lag, mahnte übers Pfingstwochenende zu recht zur Zurückhaltung. „Ich hoffe nach der langen Zeit des Schließens und der nicht gegebenen Möglichkeiten, dass die Menschen mit diesen Möglichkeiten auch sehr verantwortungsvoll umgehen“, sagte sie und bekräftigte: „Das Virus ist nicht verschwunden.“

Corona-Maßnahmen: Zurückhaltung fällt immer schwerer

Natürlich: Nach den vielen Entbehrungen der letzten Monate, nach den immensen Belastungen für die Wirtschaft, für den Tourismus, die Kultur und das Gesundheitssystem fällt Zurückhaltung immer schwerer. Wer zur Mäßigung aufruft, wird schnell als Miesmacher verschrien. Aber die Freude sollte nicht so groß sein, dass sie die Corona-Fallstricke überdeckt.

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Es wird gerade viel getestet und viel geimpft und vor allem letzteres ist eine der besten Nachrichten der letzten Wochen. Aber die Wirksamkeit der Impfungen ist längst nicht bis zum Ende erforscht, für Kinder und Jugendliche gibt es noch gar keine vernünftige Lösung. Die Inzidenz der in Deutschland dominanten Corona-Variante B.1.1.7 geht stark zurück. Im Gegensatz dazu steigt laut RKI-Bericht die der indischen Variante B.1.617.2 stark an. Die Zahlen zeigen eine wöchentliche Verdopplung, was einem R-Wert von 1,5 entsprechen würde. Rechnerisch würden damit schon im Laufe des nächsten Monats neue Höchststände bei der Inzidenz erreicht.

Es nützt also nichts: Die sogenannten AHA-Regeln und alle anderen Schutzmaßnahmen gelten weiterhin. Im Zweifel sollte bei privaten Zusammenkünften lieber auf die Bremse getreten als aufs Gas gestiegen werden. Das macht alles keinen Spaß. Aber wenn die Fesseln wieder angezogen werden müssen, weil sich das Virus als noch nicht besiegt erweist, wäre es sehr viel bitterer.

