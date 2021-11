Der Politik bleibt im Kampf gegen Corona nur 2G - und dafür fehlt die Kraft

Einen weiteren Lockdown darf es nicht geben, auch die Schulen sollen auf jeden Fall geöffnet bleiben. So bleibt nicht viel mehr als eine konsequente 2G-Regel.

Die aktuelle Situation in der vierten Corona-Welle, die sich in kürzester Zeit mit unerwarteter Wucht aufgebaut hat, ist dramatischer, als sie bisher von vielen Menschen empfunden wird. Zwar sind die am meisten gefährdeten Menschen in Alten- und Pflegeheimen durch die Impfungen mittlerweile relativ gut geschützt. Es gibt also nicht mehr so viele Todesfälle.

Lockdown und Schulschließungen sind ausgeschlossen - was dann?

Doch auf den Intensivstationen der Krankenhäuser droht vielerorts schon der Notstand und zugleich fehlen der Politik die Mittel, erneut mit Nachdruck einzugreifen. Ein Lockdown für alle ist weder gewollt, noch würden die geimpften Bürgerinnen und Bürger sich derartige Einschränkungen gefallen lassen. Konsens ist auch, Schulen und Kitas zum Wohl der Kinder und Jugendlichen offen zu halten – aus gutem Grund. Da bleibt – außer einer konsequenten 2G-Regel – nicht mehr viel.

Dafür allerdings fehlt der Politik im Moment die Kraft. Die alte Bundesregierung kann nicht mehr, die zukünftige noch nicht. Zu viele widerstreitende Interessen prallen aufeinander. Nur ein gemeinsamer Kraftakt könnte helfen, um 2G flächendeckend durchzusetzen. In Bayern hat das einen Wirrwarr zur Folge, das die Leute zusätzlich verärgert. Es wird erst noch schlimmer, bevor es besser wird.

