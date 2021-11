Beim Ringen um die letzten noch freien Posten im Kabinett geht es bei den Grünen drunter und drüber.

Was für ein Chaos. Während die anderen Koalitionäre ihre Personalfragen entweder wie die FDP schnell und geräuschlos klären oder sich wie die SPD ein paar Tage Zeit dafür nehmen, geht es bei den Grünen drunter und drüber. Dass das Ringen um die letzten noch freien Posten im Kabinett am Donnerstag in die Verlängerung gehen musste, nährt einen für eine basisdemokratische Partei gefährlichen Verdacht: Haben Robert Habeck und Annalena Baerbock bei der Vergabe der Ressorts vor allem für sich selbst verhandelt und den linken Parteiflügel ignoriert, indem sie erst auf das Verkehrsministerium verzichteten und dann auch noch Fraktionschef Anton Hofreiter im Regen stehen ließen?

Mit der lange Zeit lustvoll zelebrierten Harmonie ist es im grünen Biotop fürs Erste jedenfalls vorbei. Verletzte Egos, ein neuer Flügelstreit, überschätzte Verhandlungsführer: Der Start der Grünen in die Ampelkoalition steht unter keinem guten Stern. Dabei sollten sie von der SPD und der FDP doch eines gelernt haben: Parteien, die mit sich selbst beschäftigt sind, sind selten gute Regierungsparteien.