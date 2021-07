Die Politik muss jetzt handeln, um eine Corona-Katastrophe im Herbst zu vermeiden

Jetzt sofort und nicht erst in ein paar Wochen müssen Bund und Länder dafür sorgen, dass Corona das Land im Hebrst nicht wieder fest im Griff hat.

Nichts wäre schlimmer, als so zu tun, als wäre Corona schon abgehakt. Da hat Markus Söder recht: Jetzt, und nicht erst in ein paar Wochen müssen Bund und Länder die Weichen dafür stellen, dass das Virus im Herbst nicht wieder das Land in seinen eisernen Griff nimmt. Der große Impffortschritt darf niemanden darüber hinwegtäuschen, welche Gefahren die hochansteckende Delta-Variante birgt. Sie droht, sich unter Ungeimpften, dazu zählt der Großteil der Kinder und Jugendlichen, rasend schnell auszubreiten.

Momentan steigen die Zahlen, sind aber noch niedrig. Das liegt neben der zunehmenden Zahl der Geimpften an den warmen Temperaturen. Im Freien ist die Ansteckungsgefahr niedriger. Das verleitet zur Sorglosigkeit. Wie gefährlich die ist, wie schnell die Situation im Herbst kippen kann, wissen wir aus dem vergangenen Jahr. Zwar sind viele besonders gefährdete Menschen inzwischen geschützt, so dass die Zahl schwerer Krankheitsverläufe sinkt. Doch wenn die Infektionszahlen wieder explodieren, kann eben doch wieder eine Überlastung des Gesundheitswesens drohen. Dagegen muss sich das Land wappnen – und zwar sofort.

Lesen Sie dazu auch