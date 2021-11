Gipfel-Treffen: Die große Corona-Wette von Olaf Scholz

Olaf Scholz, wahrscheinlich der nächste deutsche Bundeskanzler, macht allen ein großes Lockdown-Versprechen. Ob er das nicht doch bald brechen muss?

Deutschland steht schlecht da in dieser vierten Welle. Es wirkt so, als ob die Wellen eins bis drei gar nicht über der Land gerollt wären. Für die Altenheime werden erst jetzt täglich verpflichtende Tests für Personal und Besucher vorgeschrieben. Die Auffrischungsimpfungen kommen viel zu spät in die Gänge. Bereits im August hatten sich die Gesundheitsminister der Länder die Drittimpfung vorgenommen. Es blieb weitgehend bei der Absichtserklärung.

Möglicher Lockdown: Bleiben Schulen, Kneipen und Hotels trotzdem auf?

Und jetzt, das sich die vierte Welle mit nie gekannten Ansteckungszahlen auftürmt, geht Olaf Scholz mit seiner designierten Ampel-Koalition eine gewagte Wette ein. Sie ist ein Versprechen an alle im Land: Es wird keinen Lockdown mit geschlossen Schulen, Kneipen, Hotels und Läden mehr geben. Dieses Versprechen ist gewagt, denn es beruht auf einer überholten Annahme. Bis zu Beginn des Herbstes war der Glaube verbreitet, dass es nicht noch einmal so schlimm kommen werde, wie vor einem Jahr.

Weit über die Hälfte der Bevölkerung war schließlich geimpft. „Vollständig geschützt“ hieß die verhängnisvolle Bezeichnung, auf die auch der Autor diesen Zeilen vertraute. Nun zeigt sich, dass auch zweifach Immunisierte nicht umfassend vor Ansteckung und schweren Verläufen geschützt sind. Hinzu kommen die Millionen Ungeimpften. Auf der überkommenen Einschätzung beruht auch die juristische Bewertung von SPD, Grünen und FDP. Die Gerichte würden das pauschale Herunterfahren des Landes nicht noch einmal bestätigen, weil so viele Menschen geimpft seien.

Corona-Update: 50.000 Neuinfektion innerhalb eines Tages

Diese Einschätzung mag richtig sein oder nicht, sie muss sich allerdings den Wirklichkeiten der Pandemie stellen. Und in dieser rauen Umgebung gibt es eine Schwachstelle. Das sind die Intensivstationen, die schon vor dem Winterbeginn bedenklich mit der Überforderung kämpfen. Die Faustregel besagt, dass knapp 1 Prozent der Infizierten zehn bis 14 Tage nach der Ansteckung auf den Intensivstationen landen. Bei 50.000 neuen Fällen macht das 500 Patienten, die um ihr Leben werden kämpfen müssen. Die Überlastung der Kliniken ist damit absehbar.

Es ist also gut möglich, dass die Koalitionäre vor Weihnachten ihr Versprechen brechen müssen. Dann muss allerdings erst das Gesetz wieder geändert werden, um die juristische Grundlage für eine brutale Gegenreaktion zu schaffen. Dass sie nötig werden könnte, liegt daran, dass Deutschland im Sommer zu passiv war und sich ein Teil der Bevölkerung schwer egoistisch verhält.