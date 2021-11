Gipfel von Glasgow: Das Klimaziel rückt in die Ferne

Auf 1,5 Grad will die Staatengemeinschaft die Erderwärmung begrenzen. Die Maßnahmen dürften dafür nicht ausreichen. Was trotzdem richtig ist.

Eines vorneweg. Den UN-Klimagipfeln wie in Glasgow vorzuwerfen, dass sie nur Blabla produzieren, und in Zweifel zu ziehen, ob sich die Treffen überhaupt lohnen, ist ungerechtfertigt. Da die Welt keine Zentralregierung hat, sind Verhandlungen zwischen Staaten der einzige Weg, Regeln zum gemeinsamen Handeln zu finden. Ohne gemeinsames Handeln gibt es keinen Klimaschutz. Es ist zudem ein Erfolg, Länder wie Saudi-Arabien, Russland oder China mit ins Boot der Klimaschutz-Verhandlungen zu bekommen.

Sicher ist aber auch, dass der Weg noch weit ist. Die Maßnahmen, warnt das UN-Klimasekretariat, werden nicht ausreichen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es wird gefährlich heiß.

Klimaziele sind das eine, in Deutschland aber fehlen Windräder und Solaranlagen

Und selbst, wenn die Pläne nachgeschärft werden, dann sind sie noch lange nicht umgesetzt: Deutschland zum Beispiel hat sich zwar schöne Klimaziele gegeben, aber bisher zu wenig Windräder und Solaranlagen, um sie zu erreichen. Die kommende Bundesregierung hat hier einiges nachzuholen.

Regenwälder werden abgeholzt, Moore verschwinden

Mit dem Einsparen von Treibhausgasen ist es zudem noch nicht getan. Genauso wichtig wie die CO2-Vermeidung ist die Aufnahme von CO2 durch die Natur, durch Wälder, Meere, Moore. Statt Ökosysteme zu schützen, schreitet aber die dramatische Abholzung der Regenwälder ungebremst voran. Auf der nördlichen Halbkugel tauen Permafrostböden. Rekord-Waldbrände, wie wir sie in den vergangenen Jahren in Australien oder in den USA beobachten konnten, lassen die Emissionen ansteigen. Der Klimawandel verstärkt sich selbst. Der Ausstieg aus dem Verbrennen fossiler Energieträger ist wichtig. Zum Klimaschutz gehört aber auch der Naturschutz, die Rettung der Ökosysteme.

Für Zaudern ist es zu spät, es ist höchste Zeit für ein neues Klimaschutz-Kapitel und mutiges Handeln.

Mit dem Privatjet aus Glasgow zum Dinner nach London zu fliegen, wie es der britische Premier Boris Johnson getan hat, das ist jedenfalls der falsche Weg.