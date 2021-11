Kein Lockdown, keine Impfpflicht: Corona-Versprechen sind ein süßes Gift

Obwohl die Politik im Kampf gegen Corona Neuland betrat, ist sie mit Versicherungen, welche Einschränkungen es niemals geben werde, schnell bei der Hand. Ein fataler Fehler.

Das Bild mag etwas abgedroschen sein, aber es trifft. Was passiert, wenn der Vater seiner Tochter sagt „wenn du das Chaos in deinem Zimmer beseitigst, besuchen wir am Nachmittag zusammen den Zoo“, um nach der Inspektion des picobello aufgeräumten Kinderzimmers nonchalant kundzutun, doch lieber mit Freunden zum Fußball gehen zu wollen? Der Papa wird für sein gebrochenes Versprechen einen – wohl verdienten – Sturm der Entrüstung ernten. Ein Szenario, das Politiker und Politikerinnen seit Beginn der Corona-Pandemie mehrfach ausgelöst haben und bis heute auslösen.

Eine Pflegekraft auf der Intensivstation im Klinikum Kempten für mit dem Coronavirus infizierte Patienten. Die Forderungen nach einer Impfpflicht für medizinisches Personal werden lauter. Politiker haben genau dies in der Vergangenheit kategorisch ausgeschlossen. Foto: Ralf Lienert

Noch schlimmer ist, dass ein Lerneffekt bis heute kaum erkennbar ist. Im Gegenteil. Da kommt es zu fast schizophrenen Argumentationsmustern. Völlig zu Recht sagen Politiker immer wieder, es sei für sie, aber auch für Wissenschaftler nahezu unmöglich gewesen, im Umgang mit der Krise alles richtig zu machen. Schließlich handele es sich bei dieser Pandemie um Neuland mit einem bis dato so unbekannten wie gefährlichen Virus in der Hauptrolle. Gleichzeitig aber wurden und werden weitrechende, oft mit Pathos unterlegte Versprechungen gemacht, dass es diese oder jene Einschränkung „nie“, „niemals“ und „auf gar keinen Fall“ geben werde.

Das ist in etwa so, als würde man jemandem sagen, der sein Haus mit Blick auf die Nordsee bauen will, dass es absolut undenkbar sei, dass der Deich vor dem Grundstück jemals erhöht werden müsse. Eine reichlich unglaubwürdige Garantie, die dann kassiert werden wird, wenn der alte Hochwasserschutz zu niedrig ist – auch im Interesse des Hauseigentümers, der auf den Meeresblick im Zweifel gerne verzichten dürfte, wenn Leib und Leben geschützt werden.

Die Politik schränkt ihren Handlungsspielraum in der Corona-Politik ein

Auf ähnliche Weise enttäuschen Politiker seit vielen Monaten nicht nur ihre Wählerinnen und Wähler, sie schränken auch ihren politischen Handlungsspielraum fahrlässig ein. Gegen die Expertise renommierter Staatsrechtler und bevor die Zulassung von wirkungsvollen Vakzinen überhaupt absehbar war, hat die Politik kategorisch ausgeschlossen, dass es eine Impfpflicht geben könnte – weder eine aktive noch eine passive, auch nicht für einzelne Berufsgruppen.

Das hörten die meisten Deutschen und zugegeben auch das Gros der Medien natürlich gerne. Allerdings wurden dieses Versprechen ins Blaue hinein gegeben, wie sich längst gezeigt hat. Jetzt wird eben doch immer heftiger darüber gestritten, wen man wann verpflichten muss, sich immunisieren zu lassen. Eine zähe Debatte – auch weil Politiker sich ungern daran erinnern lassen, dass sie doch beteuert hätten, dass es jedem frei stehe, sich ein Vakzin spritzen zu lassen.

Damit nicht genug. Versprochen wurde weit mehr. Nie wieder würden Schulen schließen, die 2G-Regel sei keine Option, weil spaltend. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) versicherte einst, die Pandemie würde keinen einzigen Arbeitsplatz kosten.

Die Folgen sind dramatisch. Schon lange sind Länder wie Italien oder Portugal, was die Impfquote betrifft, locker an Deutschland vorbeigezogen. Ihr Rezept, stetiger Druck auf Impfverweigerer, flankiert durch Aufklärungskampagnen. Hierzulande ist bisher weder für medizinisches Personal noch für Lehrer eine Impfpflicht vorgesehen, obwohl das Robert-Koch-Institut täglich Infektionsrekorde meldet – Deutschland ist mit aktuell über 50.000 Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden in absoluten Zahlen weltspitze. Immer mehr Kliniken –, insbesondere in Sachsen und Bayern, melden den medizinischen Notstand, verschieben wichtige Operationen, um genügend Kapazitäten für Corona-Patienten freizuschaufeln.

Trotz der dramatischen Entwicklung fehlen stringente Corona-Konzepte

Dennoch fehlt es noch immer an stringenten Strategien, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Das liegt auch daran, dass sich zu viele Politiker festgelegt haben und sich schwertun, Irrtümer einzugestehen. Auf diese Weise wurde viel Vertrauen verspielt. Das süße Gift der Corona-Versprechungen wirkt lähmend.

Jetzt stellt sich der Kanzler in spe, Olaf Scholz, vor das Publikum, um jeden Lockdown – auch für Ungeimpfte – unmissverständlich für alle Zeiten auszuschließen.